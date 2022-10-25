طارق ربح: مسرح الشارع تجربة خاصة من فنون العرض

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ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 22، اقيمت ورشة بعنوان «فرجات بلا حدود - مسرح الشارع،» وقدمها د. طارق ربح على مسرح الشامية وقد اكد أن مسرح الشارع هو تجربة خاصة من فنون العرض الذي تختص به مجموعة من البلدان ونحاول أن تشجع عليه في جميع الدول، لأنه كما نقول اكتمال الحضور الإنساني في القضاء العمومي ليس لفضاء الحوائج أو للإضراب أو حتى للاحتجاج بل هو ايضا للإبداع والعرض والاستمتاع فيما يخص هذا الصنف من العروض، ونسعى إلى تشجيعه ونتشارة في جميع البلدان العربية

وأشار إلى أن هذا النوع من العروض المسرحية مختلف عن المسرح التقليدي، وهو يبين صورة حضارية لمجتمعنا، خصوصا أن الثقافة العربية فيها ارث من هذا القبيل، ونحتاج الآن لإعادة الرؤية للتجديد ولمواكبة روح العصر.

واضاف ايضا: نحاول أن نقرب مفاهيم مسرح الشارع للمتدربين، وكذلك سوف نطبق بعض التمارين، ما يمكن أن يصطلح عليه بتقنيات وأساليب للاشتغال على عروض مخصصة للشارع لتقريب طبيعة الفرجة بشكل أكبر.

كما أشار الى ان هناك شقا نظريا فيه معطيات أكاديمية، وشقا تطبيقيا من ممارسته فيه نوع من الإنجاز، وأكد أن هذه الورشة ستتدرج خلال ثلاثة الأيام من أجل إعطاء أكبر قدر من المعلومات والتطبيق أيضا.

وتابع: بعد اطـلاع المتدرب على هذه الفرجة سوف نزرع لديه الفضول لخصوصية الفرجة، وهناك مجموعة من البلدان منها المغرب ومصر وتونس والعراق هي دول رائدة في هذا الصنف من العروض، وبدأت بالفضول، والآن نتحدث عن ممارسة حقيقية لهذه الفرجة ومحاولة لتطويرها والاهتمام الأكاديمي بها.

وأضاف: نحن كمعلمين وباحثين نحتاج إلى أن نقترب من طبيعة مجتمعاتنا العربية ونتعرف على كيفية التفاعل مع هذا النوع وتبنيه لأننا لا نستخدم فضاء العموم بنفس الطريقة ولانهتم بالمسرح نفس الطريقة خصوصا عندما نتحدث عن دولة الكويت التي تملك شيئا من العراقة مقارنة ببلدان اخرى في المسرح.

