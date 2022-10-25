حبيبة العبدالله: يحق لنا أن نفتخر بمسرحنا والإبداعات الفنية التي قدَّمها روّاد المسرح

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أعربت الإعلامية حبيبة العبدالله مؤلفة عرض افتتاح الدورة الـ 12 لمهرجان الكويت المسرحي، والذي كان بعنوان «رحلة في مسيرة المسرح الكويتي» عن سعادتها بهذه التجربة والتي تعد من تجاربها القليلة في المسرح . وقالت: أشكر مدير المهرجان فالح المطيري على اختياره لنص من تأليفي وإتاحة الفرصة لتقديم هذا العرض ليكون عرض افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمهرجان، وهذا ان دل فإنما يدل على دعمه للطاقات الشبابية. وأضافت : إن فكرة هذا العرض جاءت بمناسبة مرور المئوية الخاصة بالمسرح في دولة الكويت، اختلف بعض النقاد حول عدد السنوات قد تقل سنة أو سنتين، وبما ان التاريخ ليس قاعدة ثابتة فارتأينا أن نقدم هذا العمل بما يقارب المئة عام.

وذكرت العبدالله أن هذا العمل تناول عطاءات الجيل المسرحي الأول والتسلسل التاريخي لوجود المسرح في الكويت والذي حرصت على تقديمه وتعريف الجمهور به والذي بدأ على يد الشيخ عبدالعزيز الرشيد رحمه الله، ابتداءً من محاولته الإصلاحية وهي محاولة مسرحية بشكل عام ومن خلال العرض ينتقل الجمهور بين حقب زمنية مختلفة وما تحقق فيها من إنجازات فنية إلى يومنا هذا. وقالت: يحق لنا ان نفتخر بمسرحنا ونستذكر الإبداعات الفنية التي قدمها رواد المسرح في بلدنا والتي يشيد بها الجميع في الوطن العربي

وأكدت العبدالله على أهمية مهرجان الكويت المسرحي للفنانين وقالت: يجدد سنويا ميثاق حبنا لخشبة المسرح، ومن خلاله تولد العديد من الطاقات الشبابية واكتشاف وجوه جديدة على الساحة المسرحية.

وأضافت: على الرغم من عملي في المجال الإعلامي منذ فترة طويلة، ولكني أعتبر نفسي حديثة العهد على خشبة المسرح وهذا ما استفدته من خلال هذا المهرجان إضافة إلى استمتاعنا كمتلقين بعروض فنية ثرية وكذلك الالتقاء بضيوف المهرجان الفنانين والنقاد المسرحيين من خارج الكويت.

واضافت : وتكمن أهمية المهرجان في الندوات الفكرية والحلقات النقاشية التي تقدم فيها بحوث ودراسات لأساتذة من مختلف الدول العربية والتي تفيد الجيل المسرحي الحالي، هذا الاختلاف والتبادل الثقافي يحقق معادلة مهمة, لهذا نرى أن الأعمال المسرحية الكويتية دائما متطورة وهذا ما يلمسه المتابع الدائم لفعاليات مهرجان الكويت المسرحي.

