عبدالرحمن العقل: للدول العربية دور واضح وجلي في دعم الحراك المسرحي

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تقدم الفنان القدير عبدالرحمن العقـل بافتتـاح مهرجـان الكويت المسرحي فـي دورتـه الـ22 .

وقـال «أتقـدم بجزيـل الشكـر إلى معالي وزير الإعـلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري على وجوده معنا وعلى رفع معنويات الشباب المشاركين في هذا المهرجان وأتمنى التوفيق لجميع الفنانين والأعمال المسرحية المشاركة».

وأضاف العقل «كما أتقدم بالشكر والعرفان لضيوفنا الكرام من دول الخليج والوطن العربي الذين استقطعـوا من وقتهم وجاءوا لحضور المهرجان بين أهلهم وفي وطنهم الثاني الكويت».

وفيما يخص الحركة المسرحية في الوطن العربي قال العقل «إن للدول العربية دورا واضحا وجليا في دعم الحراك المسرحي ورفع معنويات الشباب ابتداء من دول مجلس التعاون الخليجي وانتهاء في الوطن العربي حيث تعتبر الجمهورية التونسية على سبيل المثال لا الحصر أحد النماذج المشرفة في المجال المسرحي.

