عمر الجاسر: الكويت سبّاقة في المسرح على مستوى الخليـج العربي

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أكد المخـرج السعودي د. عمر الجاسر، الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب ومدير جمعية المنتجين والموزعيـن السعوديين، أن الكويـت سبـاقة ومتقدمة في المسـرح على مستوى الخليـج العربي لوجـود الفـرق والقاعـات المسرحيـة والمعاهد الأكاديمية، ويود لو يتم عرض الأعمال المسرحية عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت لما فيها من متعة وإتقان وطرح جريء يمتاز به المسرح الكويتي. وأعرب الجاسر عن فخره وسعادته بدعوته من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمهرجان الكويت المسرحي بدورته الثانية والعشرين ومشاركته في الورش المسرحية والندوات والحوارات النقدية.

كما بين جهود وتضحيات الفنانين السعوديين في الحركة المسرحية التي أنشئت بقيادة الأمير بدر آل سعود وتفاعلهم في وزارة الثقافة الجديدة وحرصهم على بناء وعمل مسرح سعودي سواء داخل او خارج المملكة وإتاحة الفرصة لجيل الشباب الجديد من الجنسين.

كما أشاد بتقـدم المسرح الكويتي ومدى تأثيره على الخليج ككل من نجوم ورواد الذين كان لهم تأثير واضح على الشباب عاصروهم منذ الصغر سواء عبر الشاشات أو المسرح للارتقاء بالمسرح الكويتي إلى العالمي.

وأشار إلى توقفه عن المسرح حاليا لأسباب صحية وتفرغه للكتابة والعمل في اتحاد الفنانين العرب وخطته لتطوير اتحاد الفنانين العرب الذي يمثله الدكتور نبيل الفيلكاوي رئيس النقابة الكويتيـة والمستشار يوسف العميـري لأجل تفعيل دور الاتحاد في كل النواحي الفنية والثقافية على مستوى الوطن العربي في النواحي الفنية والثقافية.

