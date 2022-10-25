محمد المنصور.. سلامات

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تعرض الفنان القدير محمد المنصور لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك خلال تصوير مسلسل عزيز الروح، ويقوم حاليًا بإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته، وسيبقى لمراقبة وضعه الصحي عن كثب. وقد شارك شقيقه حسين المنصور مقطع فيديو عبر إنستغرام، من داخل المستشفى طمأن خلاله جمهور محمد المنصور على صحته وطلب منهم الدعاء له بالشفاء العاجل قائلًا: «دعواتكم لاخي وحبيبي محمد بالشفاء العاجل، تعرض لوعكة صحية ونصوره من المستشفى وان شاء الله أحبابك ما رح يقصرون ويدعون لك بالشفاء» .. سلامات وماتشوف شر.

