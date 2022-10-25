حفل توزيع جوائز «مهرجان الفضائيات العربية»

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انطلقت فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الفضائيات العربية، بتوجيه التحية لروح الفنان هشام سليم الذي وافته المنية مؤخرا وتحمل الدورة الحالية اسمه، وذلك بعرض فيلم تسجيلي يعرض أبرز محطات مشواره الفني. وكرم المهرجان اسم الفنان الراحل وتسلمت التكريم الفنانة يسرا التي قالت إن “الحب الذي رأيناه عندما توفي الراحل هشام سليم لم نكن نتخيله أنا وشقيقه خالد سليم زوجي، وهو واحد مننا، يمكن لو كان شاف الحب ده كان فرق معاه كتير، علشان كده بقول للناس حبوا بعض وسامحوا بعض، مش بعد ما يروح البني آدم نعبر له عن شعورنا، وهشام سليم اسمه هيفضل في تاريخ الفن على طول». وقال الإعلامي أحمد عليوة، رئيس المهرجان، إنه رغم الظروف الاقتصادية كنا مصرين على إقامتها إيمانا منا بدور الفن في تغيير المجتمعات وهو القوى الناعمة، مرحبا بمبدعينا من مصر والوطن العربي.

وجاءت الجوائز كالتالي:

? الجائزة الذهبية: الفنانة يسرا.

? أفضل ممثلة عربية: الفنانة سيرين عبد النور.

? أفضل ممثل عربي: الفنان عابد الفهد.

? أفضل ممثل سينما: الفنان أحمد السقا.

? جائزة التميز: الفنانة هنا الزاهد.

? جائزة النقاد الخاصة: الفنانة إلهام شاهين.

? جائزة النقاد لأفضل ممثلة: الفنانة منة شلبي.

? جائزة النقاد لأفضل ممثل: الفنان طارق لطفي.

? جائزة النقاد الخاصة: الفنان شريف سلامة.

? جائزة النقاد لأفضل مخرج: حسين المنباوي.

? جائزة النقاد لأفضل مؤلف: السيناريست عبد الرحيم كمال.

? جائزة أفضل ناقد: الناقد الفني طارق الشناوي.

? جائزة أفضل مطرب عربي: رامي عياش.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة صابرين.

? جائزة التميز والإبداع: الفنان مصطفى خاطر.

? أفضل مسلسل كوميدي خارج رمضان: مسلسل “البيت بيتي» وتسلمها الفنان مصطفى خاطر.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة سماح أنور.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة زينة.

? أفضل منتج: تامر مرتضى.

? أفضل ممثل بتصويت الجمهور: الفنان نور النبوي.

? أفضل إعلامية لبرامج المرأة: رضوى الشربيني.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة روجينا.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة وفاء عامر.

? جائزة أفضل مطرب بتصويت الجمهور: الفنان أحمد سعد.

? جائزة التميز والإبداع: الفنان حمادة هلال.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة حنان مطاوع.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة مي عمر.

? جائزة التميز والإبداع: أحمد داوود.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة دنيا عبد العزيز.

? جائزة المهرجان الخاصة: المؤلف أيمن سلامة.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة أنوشكا.

? جائزة التميز والإبداع: الفنان محسن محيي الدين.

? جائزة التميز والإبداع: الفنانة هبة مجدي.

? جائزة التميز والإبداع: خالد سرحان، محمود حجازي، محمد محمود عبد العزيز، نور خالد النبوي.

? أفضل حارس مرمى: محمد أبو جبل.

? جائزة أفضل مخرج عربي: ميلاد أبي رعد.

? أفضل قناة تلفزيونية: mbc مصر.

? أفضل قناة رياضية: قناة الأهلي.

? أجرأ قناة فضائية: القاهرة والناس.

? أفضل قناة إذاعية: نجوم إف إم.

