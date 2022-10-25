عرضَها برنامج َ«شاعر الراية» قصيدة «بدر بن عبدالمحسن» بـ 500 ألف ريال!

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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع مؤسسة الأمير بدر بن عبدالمحسن الحضارية عن إطلاق مسابقة «شاعر الراية» المليونية عبر برنامج تلفزيوني متخصص في مسابقات الشعر النبطي يُعرض على «القناة السعودية الأولى». وتهدف المسابقة إلى إحياء الإرث الأدبي والشعري بأسلوب مبتكر يتماشى مع حداثة وتطور العصر، والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في هذا الجانب نتاج اهتمامها ورعايتها لمجالي الأدب والشعر والمنتسبين إليهما، واستنادها إلى حاضر وماضٍ حافلين بالإبداع والمبدعين، باعتبارها مهادًا وموردًا خصبًا ومتجددًا للآداب والفنون الإنسانية. ويأتي تصميم الشعار بخط الثلث الأصيل وهو أم الخطوط العربية ليحاكي ما يتماشى عليه البرنامج بأسلوبه الأدبي. وتتجاوز مجموعة جوائز برنامج مسابقة «شاعر الراية» المليوني ريال مقسمة على 6 فائزين حيث يتوج المركز الأولى بلقب شاعر الراية ويحصل على مليون ريال أما صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال والمركز الرابع 200 ألف ريال ويتسلم صاحبا المركز الخامس والسادس 50 ألف ريال. من ضمن فقرات البرنامج مسابقة قصيدة الأمير بدر بن عبدالمحسن التي جاءت غير مكتملة الأشطر ويتنافس الشعراء على أكمالها ، ورصدت لها جائزة مالية مقدارها 500 ألف ريال. الجدير بالذكر أن البرنامج من تقديم الإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع، أما لجنة التحكيم فهم الشعراء: ناصر السبيعي وخالد المريخي ونايف صقر.