أبطال «المتهمة» يتحدثون لـ «النهار».. درة: السيناريو خطفني.. دياب: أنا شغال عند الجمهور

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بعد عدة تأجيلات، بدأ عرض مسلسل «المتهمة» للفنانة درة والفنان محمد دياب، وذلك على منصة شاهد، وجاء عرض المسلسل ليحقق العديد من الإشادات الكبيرة من قبل الجمهور والنقاد معا، خاصة وأن الحبكة الفنية في المسلسل جعلته يتصدر الأعلى مشاهدة في المنصة منذ بداية العرض، أبطال العمل تحدثوا مع النهار عن العمل وما يحققه من ردود أفعال لدي الجمهور.

درة

الفنانة درة قالت: أنا تحمست للتجربة بعد قراءتي للنص فهو ممتاز ومختلف ومليء بالأحداث والشخصيات والمواقع الخاصة بالتصوير، وروعة الأحداث لا تتوقف في حلقة، بل أن كل الحلقات العشر قوامها الإثارة والتشويق.

وأضافت: «دور نورهان الذي أقدمه غني بالمشاعر والانتقالات والأكشن والحركة، وقد شدّتني الشخصية لكونها مختلفة عن كل ما قدمته».

وعن رأي الجمهور في العمل تقول: الإخلاص في العمل كان ظاهرا في الحلقات عند عرضها والجمهور يدرك ذلك جيدا، وهو ما جعل العمل يحصل علي تلك الإشادات من قبل الجمهور والنقاد معا، ولا أخفي عليك العمل بعيد عن المط والتطويل، وراعينا فيه أن العمل مخصص لمنصة وهو ما كان يتوجب فيه أن يكون ذو أحداث متلاحقة وسريعة حتى لا يشعر المشاهد بالملل، وهذا ما يميز الأعمال الموجهة للمنصات.

ديــاب

الفنان محمد دياب يقول: «العمل يندرج تحت نمط السايكو- دراما، فهو دراما نفسية ذات طابع بوليسي مليء بالتشويق»، وأضاف: «ألعب دور المقدم هشام دياب الذي يبحث في ملابسات الجريمة ويحاول حلّ ألغازها».

وأضاف : راعيت أن أكون بعيدا عن النمطية في تقديم العمل، خاصة وأن شخصية الضابط تم تقديمها كثيرا من قبل، ولهذا تناقشت مع المخرج والمؤلف تامر نادي في طبيعة الدور وبدأت اقرأ الشخصية من كل الزوايا وأصنع لها عالمها، فهو محقق في جريمة، ولكن بمنظور مختلف، وأنا كنت حريص في كل تلك التفاصيل.

وعن تقديمه لدور الضابط في مسلسل «نسل الأغراب» والضابط في «المتهمة» يقول: الحمد لله أن العملين تم عرضهما تباعا وليس معا، فنسل الأغراب كان في رمضان 2021، ومسلسل «المتهمة» كان في هذا الشهر وبعد أكثر من عام ونص عن شخصية «علي الغريب»، وطبيعة الدور مختلفة تماما عن ما قدمته من قبل.

وعن إشادة الجمهور به قال: أنا مخلص للغاية في عمل فانا أعمل عند الجمهور وهدفي إسعادهم وإرضاءهم بتقديم ما يروق لهم، وفي كل عمل أهتم بذلك، وما يخرج من القلب يصل للقلب، وأنا بحب التمثيل وهي مهنتي التي أستمتع بها.

علي الطــيب

أما علي الطيب، فأشار إلى أنه يقدم «دور رضا، وهو شاب بسيط يعمل سائق سيارة أجرة، يعيل أسرته ويحاول طوال حياته الابتعاد عن المشاكل، إلى أن يجد نفسه متورطًا في مشكلة تنقلب معها حياته».

وأضاف : سعدت كثيرا بالكواليس والعمل خطفني من البداية، ولهذا سعدت كثيرا وأنا أجسد الشخصية، ورغم الصعوبة إلا أن السيناريو الخاص بالعمل كان أكثر من رائع وأسهم في التقمص والوصول إلي روح الشخصية بسهولة.

تامر نادي

كاتب العمل ومخرجه تامر نادي قال: ان «المتهمة هو أول عمل درامي بوليسي أقدمه، ويحمل فكرة جديدة إذ تدور قصته خلال 4 أيام فقط، لذا فالأحداث المتسارعة والشخصيات المختلفة تتزامن معًا ضمن الحدث والتوقيت نفسه، مما يجعل المسلسل يتمتع بديناميكية عالية.. كل ذلك زاد من صعوبة التنفيذ ورفع من وتيرة التشويق، سيّما مع تعدد أماكن التصوير مما يمنح تنوعًا في الصورة والشكل والدراما».

وأضاف : الجميع التزم بدوره وكان العمل ملئ بأجواء من الألفة والحب بين الجميع، وهو ما أنعكس في كواليس العمل، وكذلك على شكل العمل أمام الجمهور، فالتفاعل بين الأبطال ينعكس في الشاشة.

وأنهى كلامه قائلا: الحمد لله أننا قدرنا نوصل الصورة بشكل جيد للجمهور، وهو مجهود جماعي يشكر الجميع عليه.

