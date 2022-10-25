حفيد الموسيقار علي إسماعيل يطرح البوستر التشويقي لمسلسله الأول «بين السطور»

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طرح المخرج الشاب كريم إسماعيل البوستر التشويقي لمسلسله الجديد «بين السطور»، لموسمه الأول والذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي حيث تدور الحلقات حول قصص حقيقية متنوعة في 5 دقائق وتعتمد على البطولة الجماعية، وهي من كتابته وإخراجه. مسلسل «بين السطور» يضم مجموعة مختلفة من الحلقات بين الاكشن والاجتماعي والرعب، ويشارك في بطولته نخبة من الوجوه الجديدة، احمد حافظ، فرح كمال، نور بدر، هايدي خالد، نورا مهدي ،محمد ناصر ،طارق توفيق ، محمد ياسين ،أمل ذكريا ، يوسف وليد ، أيمن طعامة. يذكر أن مسلسل «بين السطور» هو التجربة الأولى لكريم إسماعيل في الدراما بعد أكثر من تجربة ناجحة في السينما كان آخرها فيلم «دماغ شيطان» والذي شارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف وباسم سمرة ونادية خيري وسلوى خطاب وعمرو عابد وأشرف طلبة. الجدير بالذكر أن المخرج الشاب كريم إسماعيل هو حفيد موسيقار مصر الكبير علي إسماعيل والذي احتفى مهرجان الإسكندرية السينمائي بمئويته هذه الدورة الـ 38 والتي أقيمت أخيراً.