«بيتك»: 20 فائزاً جديداً في حساب «الرابح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسبوع الاول والثاني لشهر اكتوبر 2022 بالاضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو وحيد صادق رزق، وذلك عن شهر سبتمبر 2022. والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد نايف العتيبي، هنادي موفق خطاب، علي عبدالله الاستاد، لآليء جاسم الليفان، سعاد صالح الماص، عروب احمد القطان، عبدالله خالد عزيران، عبدالله بدر البحر، منيره عبداللطيف عبدالرحمن ، عمشه محمد فيحان، حنان سلمان العلي، عمر عبدالرحمن العمر، محمد محمد عبدالهادي، سندس يوسف العجيل، ثامر محمد المعصب، داود عبدالغني عبدالكريم، مذكر عايض الرشيدي، مصطفى حمزه كوروث، دعيج فهاد المطيري، محمد طه المورايري. وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.

وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.

