تحويل 494 مليون دينار منذ 2003 «الكويتي للتنمية» يدعم «السكنية»

مال وأعمال

صرح مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان عبدالله ثنيان الغانم بمناسبة قرب اعتماد الميزانية العامة للدولة، أن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ 89 مليون دينار من المبالغ المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماد وإقرار الحساب الختامي من قبل مجلس الأمة للسنة المالية (2021/2020).

و بيًن الغانم أنه ومنذ العام 2003 قام الصندوق باستقطاع ما لا يزيد عن 25 % من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية دعما لمواردها. وحتى الآن تم تحويل مبلغ 376 مليون دينار كويتي إلى المؤسسة، فيما من المقرر بعد إقرار الحسابات الختامية للسنوات المالية 2020/2021 و 2021/2022 أن يبلغ إجمالي ما سيتم تحويله للمؤسسة نحو 494 مليون دينار.

