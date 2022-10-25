«اتحاد الشركات»: فتح آفاق للتعاون بين الكويت وقبرص

مال وأعمال

استقبل رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي سفير جمهورية قبرص مايكل مافروس حيت تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية وتشجيع الفرص الاستثمارية.

من ناحيته أكد مافروس أن جمهورية قبرص تسعى إلى زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين الكويت وقبرص والذي وصل حجمه سنة 2021 إلى 9 ملايين يورو لصالح قبرص وكانت صادرات الكويت بعض المنتجات النفطية المحدودة.

بدوره أشاد صالح السلمي بالجهود المبذولة من الهيئات الرسمية في البلدين لتطوير العلاقات وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة للتعاون وتعزيز التنسيق بجميع المجالات وتبادل المعلومات في شهر يناير 2022. هذا وتم في السنوات السابقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتي وصلت إلى 15 اتفاقية لتسير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن مركز اتحاد شركات الاستثمار قدم السفير القبرصي مافروس دعوة الى الشركات الاستثمارية، عبر رئيس الاتحاد السيد صالح السلمي، للمشاركة في الملتقى الاستثماري القبرصي الاول في الكويت بعنوان «قبرص: بوابتك إلى أوروبا» يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية القبرصية.

هذا وسلط السفير القبرصي الضوء على أهداف الملتقى ومنها أهمية الموقع الاستراتيجي للجمهورية القبرصية الذي يتيح الوصول الى الاسواق الاوروبية والافريقية والنظام الضريبي الأكثر ملاءمة في الاتحاد الأوروبي. وأعلن السفير القبرصي أن تنظيم هذا الحدث سيكون تحت رعاية الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار INVEST CYPRUS، وتمنى على الاتحاد توجيه الدعوات إلى شركات الاستثمار كافة الاعضاء في الاتحاد لحضور هذا الملتقى. وسيطرح الوفد القادم الفرص والمميزات كافة التي سيحصل عليها المستثمر الكويتي. وانتهى اللقاء بأن شكر السلمي السفير القبرصي على هذه الزيارة مؤكداً ضرورة التنسيق المستمر لتبادل الزيارات بين البلدين للتعرف عن قرب على المشاريع المتاحة في قبرص ومساعدة المستثمرين الكويتيين وتسهيل أعمالهم.

