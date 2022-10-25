«بوبيان» مستمر في توعية عملائه تجاه الجرائم الإلكترونية

مال وأعمال

يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية (لنكن على دراية) التي أطلقها البنك المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثاني على التوالي بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المخاطر لاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية وضرورة تعزيز دور البنوك في زيادة الوعي السيبراني لحماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية. وقال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان على المعتوق في الآونة الاخيرة انتشرت العديد من الجرائم الإلكترونية بين مستخدمي الانترنت والهواتف المحمولة لاسيما بعد ان اصبحت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وبات من الصعب علينا ان نتخلى عنها لكن وجب علينا الحذر منها، فقد اصبحت اساسًا لعمليات التسوق والتطبيقات البنكية ومن هنا يكمن التحدي الحقيقي في فهم اسراتيجية استخدام هذه النوعية من التكنولوجيا وانتشار عمليات الاحتيال عن طريق «الهندسة الاجتماعية» والتي تعتبر الاعلى انتشاراً في عمليات القرصنة في الكويت. وأوضح المعتوق ان «الهندسة الاجتماعية» هي عملية إيهام الضحايا ان الاتصال يأتي من جهة موثوقة حتى يحصل المحتال على ثقة الضحية ويقوم باقناعه بالافصاح عن بياناته السرية والشخصية والمصرفية وحتى في بعض الحالات يطلب منه تحميل برامج وتطبيقات مشبوهة او الضغط على روابط غير موثوقة من خلالها يتمكن من سرقة بيانات ومعلومات وكلمات المرور خاصة».

الطرق الشائعة

وأضاف المعتوق ان اكثر طرق الهندسة الاجتماعية شيوعاً في الفترة الاخيرة هي عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والروابط المشبوة والبريد الالكتروني حيث يلجأ المحتال إلى دمج عدة طرق لانتحال صفة الجهات الموثوقة والوصول إلى بيانات العملاء الشخصية والمصرفية. وأشار انه يجب الحذر من هذه المكالمات والرسائل النصية التي تزعم انها من مصدر موثوق وتقوم بانتحال صفة البنوك والوزارات الرسمية وشركات الاتصالات كما يجب فهم خطورة الروابط الإلكترونية التي تأتي عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني وفي حال تم الضغط على الرابط يجب التدقيق في عنوان الموقع الـ URL هل هو الموقع الرسمي للجهة التي تطلب الدفع ام هو موقع مشابه له؟ يجب علينا ان نكون اكثر حرصاً ودقة عند استعمال بياناتنا المصرفية وعدم التهاون باستعمالها.

ونوه المعتوق إلى ضرورة الحرص على كلمة المرور الشخصية وعدم مشاركتها مع الغير أو حتى القيام باستخدامها في جميع المواقع التي تتطلب ادخالها الامر الذي يجعل بيانات العميل الشخصية والمصرفية اكثر عرضة للاختراق؛ كما يجب أن تكون كلمة المرور فريدة وأن لا نكررها في أكثر من موقع في حال تعرض احد هذه المواقع للاختراق فلن يتم اختراق كافة حساباتنا.

وذكر المعتوق « لنكن على دراية ان البنك لن يطلب من العميل تحميل اي تطبيق بخلاف التطبيق الرسمي للبنك فالتطبيق الرسمي للبنك يخضع للعديد من الاختبارات الامنية التي تضمن حماية بيانات العملاء وتأمين بياناتهم الشخصية مؤكداً على ضرورة التحقق من مصدر أي روابط الكترونية عند القيام بأي عملية دفع الكترونية واختتم انه يجب الاخذ في الاعتبار ضرورة الإبلاغ الفوري بمجرد الشك في عملية اختراق، أو تحايل، أو ملاحظة نشاط مشبوه، أو غير اعتيادي على الحساب المصرفي أو بطاقات الصرف أو الائتمان، وذلك بالاتصال على مركز الاتصال الهاتفي مؤكداً بأنه يستحيل قيام البنك بطلب أي بيانات مصرفية خاصة أو أرقام الـ OTP أو كلمات سرية بهذه الطريقة أو بأي شكل من الأشكال. كما ينصح بتفعيل الاشعارات للتأكيد على كل عملية مصرفية والتعرف عليها، لا سيما للدفع عبر القنوات الالكترونية والرقمية، مع الحرص على تفقد رصيد الحساب والبطاقة الائتمانية على نحو منتظم، وتغيير أرقام وكلمات المرور بصورة مستمرة.

