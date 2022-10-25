«برقان» أطلق خدمة «Apply Now» الرقمية

مال وأعمال

أعلن بنك برقان أخيراً عن إطلاقه لأحدث خدماته الرقمية، (Apply Now)، التي تمكن العملاء الحاليين لدى برقان والعملاء الجدد من الحصول

على كل المنتجات والخدمات المصرفية لديه إلكترونياً بشكل فوري، عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

(online.burgan.com) أو خدمات الـ Mobile Banking باستخدام تطبيق برقان للأجهزة الذكية.

وقد علق رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، ناصر القيسي حول إطلاق الخدمة الجديدة بقوله: «جوهر ما نقوم به في بنك برقان هو أن نضمن لعملائنا أعلى مستوى من التجربة المصرفية المرموقة التي يتطلعون إليها، بما يلبي احتياجاتهم في ظل متغيرات هذه المرحلة، حيث

يطمح العملاء اليوم إلى المرونة الكاملة وإمكانية الوصول في أي وقت ومن أي مكان، وهنا يظهر الدافع وراء تطوير هذه الخدمة الجديدة.

كما ندرك بأن الأساليب المصرفية التقليدية لم تعد كافية لأسلوب الحياة العصرية السريعة والرقمية، ولهذا نلتزم بدورنا كشريك مصرفي لعملائنا من خلال تطوير حلولنا المصرفية بما مع يتماشى مع المتغيرات في ضوء هذا الواقع».

ومن جانبه صرح دينيز ديفرم جنكيز، رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية لمجموعة بنك برقان قائلاً: «تأتي هذه الخدمة في سياق استراتيجيتنا في بنك برقان للتطوير التكنولوجي لخدماتنا، كما تركز بشكل أساسي على تطوير التجربة المصرفية لعملائنا الحاليين والعملاء الجدد وجعلها أسهل وأسرع من أي وقت مضى، من خلال تلبية تطلعاتهم بما يتماشى مع مركزية العملاء لدينا على امتداد عملياتنا وبشكل يتوافق مع شعارنا الذي نؤمن به ونتبناه (أنت دافعنا)»، وأضاف أيضاً: «ساعدنا على تطوير هذه الخدمة وإطلاقها بشكل سلس وناجح اعتمادنا على خدمة تحديث البيانات إلكترونياً بنموذج (اعرف عميلك) الإلكتروني، التي تم إطلاقها في وقت سابق، مما يعكس أهمية تكامل وديناميكية استراتيجية التطوير التكنولوجي لدى برقان، كما يندرج ضمن أهدافنا من وراء إطلاق هذه الخدمة تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة من خلال تقليل الحاجة إلى الدورة المستندية الورقية في معاملات البنك».

