«المتحد» نظَّم ندوة عن «سرطان الثدي»

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تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي والذى يحل في شهر أكتوبر من كل عام، نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان ندوة توعوية في المبنى الرئيسي للبنك. تحدثت في الندوة خلود الصوراني إخصائية رعاية الثدي، و رغد عبيد إخصائية التغذية في مركز الكويت لمكافحة السرطان، وتضمنت الندوة توعية لموظفات البنك بمخاطر سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر في تشخيص المرض، وفي تعليقها على هذه المبادرة أفادت رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك الاهلي المتحد فاتن التميمي: تأتي هذه الندوة التوعوية من منطلق حرصنا على نشر الوعي حول أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا بالنساء، مما يدعم الجهود المجتمعية المشتركة لمكافحة هذا المرض». وأضافت التميمي: على الرغم من أن سرطان الثدي هو أحد أخطر الأمراض التي تهدد النساء إلا أن الكثيرات منهن ليس لديهن المعرفة الكافية عن أعراضه وأهمية الكشف المبكر في تحقيق الشفاء وإنقاذ حياتهن. ومن هنا تبرز أهمية الجهود التوعوية في زيادة الوعي المجتمعي مما يساعد على التصدى لهذا المرض والانتصار عليه. وأكدت التميمي أن اهتمام «البنك الأهلي المتحد المستمر بالجانب الصحي والتوعوي يأتي انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية، وواجباته الإنسانية. وأكدت أن البنك يحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تعود بالنفع على شرائح المجتمع الكويتي وفئاته وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية. واختتمت التميمي تعليقها موضحة أن البنك الأهلي المتحد من خلال مبادراته الاستباقية، يؤكد التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، كما يسهم بشكل فعال في التأثير الإيجابي على تنمية ورفاه المجتمع.