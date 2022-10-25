عماد العيسى رئيساً لـ «أسيكو»

مال وأعمال

أعلنت «أسيكو المجموعة» عن تزكية مجلس الإدارة عماد العيسى ليشغل منصب «رئيس مجلس إدارة شركة «أسيكو للصناعات»، خلفاً لوزير التجارة والصناعة مازن الناهض، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، علماً بأن عماد العيسى قد تولى قبل ذلك منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – رئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة التدقيق، منذ تاريخ 30/5/2021. وعليه، ستبدأ مهام عماد العيسى، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، مباشرةً بعد تاريخ 20/10/2022، آخذاً على عاتقه قيادة المجلس لتطوير استراتيجية سديدة تتفق مع رؤية الشركة، وتطبيقها من خلال توجيه الإدارة التنفيذية نحو مسار عمل يحقق الأهداف المرجوة منها، بما يضمن نمو حقوق المساهمين وتعزيز العلاقات المرتبطة بالمصالح العملية والإدارية للشركة، فقد أتت هذه التزكية لـ عماد العيسى، استناداً إلى سجله الناجح والمستمر في تحقيق نتائج استثنائية، فيما يتعلق بتعزيز مستوى الربحية والإيرادات، ورفع الأداء التشغيلي. كما أن لعماد العيسى ما يزيد عن 35 عاماً من الخبرة الواسعة في العديد من المجالات، بما يشمل إدارة الصفقات وعمليات الدمج والاستحواذ وبيع الشركات والاستحواذ عن طريق الاقتراض، وكذلك التحاليل المالية وإعادة هيكلة الشركات.