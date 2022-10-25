المؤشر العام.. انخفاض 65.5 نقطة وسيولة 43 مليون دينار

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 65?5 نقطة ليبلغ مستوى 7200?98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?90 في المئة. وتم تداول 139?6 مليون سهم عبر 9204 صفقات نقدية بقيمة 43?3 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 21?16 نقطة ليبلغ مستوى 5397?82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?39 في المئة من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 3197 صفقة نقدية بقيمة 7?9 ملايين دينار (نحو 24 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 83?5 نقطة ليبلغ مستوى 8060?88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?03 في المئة من خلال تداول 62?6 مليون سهم عبر 6007 صفقات بقيمة 35?4 مليون دينار (نحو 107?2 ملايين دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 21?3 نقطة ليبلغ مستوى 5592?59 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?38 في المئة من خلال تداول 62?5 مليون سهم عبر 2238 صفقة نقدية بقيمة 7?1 ملايين دينار (نحو 21?5 مليون دولار).

