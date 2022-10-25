مُساهمو «العقارات المتحدة» أقروا الاندماج مع «أبراج المتحدة» و«الضيافة»

مال وأعمال

أقر مساهمو شركة العقارات المتحدة صفقة الاندماج عن طريق الضم مع شركتي أبراج المتحدة القابضة والضيافة القابضة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عُقد بتاريخ 24 أكتوبر 2022. كما وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس مال الشركة بحوالي 24.3 مليون دينار ليرتفع من حوالي 118.8 مليون دينار إلى حوالي 143.1 مليون دينار، وذلك بإصدار عدد 242.6 مليون سهم عادياً بالقيمة الاسمية على أن يتم تخصيص حوالي 184.2 مليون سهم لمساهمي شركة أبراج المتحدة القابضة بمعدل تبادل أسهم يبلغ 0.64 سهم جديداً في رأس مال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة أبراج المتحدة القابضة بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة العقارات المتحدة في شركة أبراج المتحدة القابضة. وسيتم تخصيص حوالي 58.3 مليون سهم جديداً لمساهمي شركة الضيافة القابضة بمعدل تبادل أسهم يبلغ 0.58 سهم جديد في رأس مال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة الضيافة القابضة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن عصام حوّا: «نعمل ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق القيمة والنتائج المرجوة من عملية الاندماج هذه، والمتمثلة بالارتقاء بمحفظة أصول الشركة وتعزيز قدرة الشركة على زيادة الإيرادات بصورة أساسية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة تعود بالمنفعة المشتركة لجميع المساهمين المشاركين في هذا الكيان الناتج عن صفقة الاندماج.»

