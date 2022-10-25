انطلاق معرض «العطور والتجميل» اليوم

مال وأعمال

تنطلق اليوم فعاليات معرض «العطور وأدوات التجميل» 2022، الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وإقليمية ووكلاء لكبرى الماركات العالمية، وسيتم افتتاحه الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن النصار ويستمر حتى 5 من نوفمبر المقبل في صالات (5 / 6 / 7) بتجهيزات عالية المستوى.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في «الكويت الدولي» باسمة الدهيم، إن المعرض يعد من المعارض السنوية التي تحرص الشركة على احتضانها، ويستقبل العديد من الجماهير ويقدم كل ما هو جديد في عالم العطور ومستحضرات التجميل، علاوة على إستقطابه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وإطلاق أحدث الموديلات التي تتسابق جميعها لطرح منتجاتها المتنوعة.

وأكدت الدهيم على كامل الاستعدادات لافتتاح معرض «العطور وأدوات التجميل» 2022 حيث تم تجهيز جميع صالات المعرض بأعلى المستويات لاستقبال الزوار والمهتمين بمساحة تتراوح 13 الف متر مربع علاوة على تطهير جميع صالات العرض وتجهيز البنى التحتية من الديكورات والأرضيات وغيرها.

وأفادت الدهيم بأن حجوزات المعرض اكتملت خلال الأسابيع الأولى من التسجيل وذلك دلالة على مكانة المعرض بين المشاركين حيث ضمت المشاركات حشدا من الشركات المحلية والإقليمية فضلا على أصحاب العلامات والماركات التجارية العالمية من العطور وأدوات ومستحضرات التجميل تسابقت جميعها للمشاركة.

وأضافت أن المعرض المتخصص يضم العديد من العلامات التجارية الفاخرة في مجال العطور والمنتجات العطرية والطيب، فضلاً عن تواجد العديد من الخبراء من قبل الشركات المشاركة لإعطاء جميع المعلومات لمنتجاتهم والتعرف عليها بطريقة عصرية وحديثة.

وبينت أنه سيتم توفير للزوار والمشاركين في المعرض أماكن مخصصة للكافيهات والمطاعم لتلبية رغباتهم الزائرين من مأكولات ومشروبات.

وذكرت أن المعرض سيشهد إطلاق منتجات حصرية لبعض الشركات المشاركة، وأنه ستتم إتاحة فرصة التجربة للجمهور والزوار للتعرف على تركيب المنتجات العطرية الخاصة وتقديم العروض والخصومات الحصرية الخاصة بهم.

وأشارت الدهيم إلى حرص «الكويت الدولي» على حصر الشركات المشاركة في ملتقى واحد.

وتوقعت أن يشهد المعرض اقبالا مميزا بتوافد الزوار عليه لاقتناء احتياجاتهم من العطور والبخور والطيب والمسك فضلا عن اغتنام الفرصة بزيارة المعرض للاستفادة مما يوفره من أجواء تسوق وعروض جاذبة مميزة من المستلزمات. يذكر أن مواعيد زيارة معرضي العطور وأدوات التجميل ستكون على فترتين، صباحية من الساعة 9:30 صباحاً إلى 1:30 ظهراً، وفترة مسائية من الساعة 4:30 عصراً إلى 10 مساء أما يوم الخميس والسبت الساعة 10 صباحا إلى 11 مساء والجمعة من 4 عصرا لغاية 11 مساء.

