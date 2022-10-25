تقديراً لخططها الفعالة في مجال «استمرارية الأعمال» «stc» حصدت عدداً من الجوائز العالمية

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن فوزها بجائزتي تميز من وكالتين دوليتين منفصلتين متخصصتين في مجال استمرارية الأعمال والإدارة والتخطيط. حيث حصلت stc على «Business Continuity Global Award» من (CIR) خلال حفل توزيع جوائز استمرارية الأعمال السنوي الرابع والعشرين والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، وكذلك جائزة «Most Effective Recovery 2022» في حفل توزيع جوائز BCI الشرق الأوسط.

وفي بيان لها، ذكرت stc ان فوزها بالجائزتين جاء بعد أن استعرضت الشركة خطواتها لتنفيذ خطة استمرارية الأعمال ومدى مرونتها التنظيمية في مواجهة الطوارىء والأزمات والكوارث غير المتوقعة. وأشارت إلى أن جوائز استمرارية الأعمال التي حصلت عليها هي بمثابة شهادة على مدى فاعلية ومرونة خطة الشركة، والتي تم تفعيلها على عدة مستويات بما في ذلك خلال جائحة COVID-19.

واشارت: «حصلنا على الجائزتين بعد عملية فحص وتقييم صارمة نفذتها وكالات التقييم الدولية، اشتملت على مراجعة لخططها التحضيرية لسيناريوهات مواجهة الكوارث المختلفة، الأمر الذي مكنها من مواصلة عملياتها التشغيلية خلال السنوات الماضية. فقد أظهرت تلك الجوائز قدرة stc على امتصاص الصدمات المفاجئة، مثل وباء كوفيد 19، حيث أسهم تنفيذ الخطط الفعالة للعمل عن بُعد، في الحفاظ على أداء الشبكة وقدرتها على الإستمرار وضمان سير العمليات التجارية بسلاسة.»

وتعليقًا على الجوائز، قال المهندس مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc : «تعكس الجوائز التي حصلنا عليها قوة ومرونة خططنا لاستمرارية الأعمال والتي تم اختبارها على أعلى المستويات منذ بداية الوباء. في stc، نؤمن بأنه من الضروري تنفيذ خطط استدامة لاستمرارية الأعمال تكون قابلة للتكيف مع مختلف السيناريوهات والظروف لا سيما خلال الكوارث المختلفة. وقد سمحت الخطط المدروسة من تكنولوجيا اليوم لتقديم أفضل خدمة اتصال ودون انقطاع وذلك بمواصلة تقديم نفس جودة الخدمة لعملائنا خلال فتره أثارت تحديات عالمية».

