اللجنة السلبية.. ظاهرة!

مال وأعمال

تسببت موافقة مجلس الأمة أخيراً على انشاء لجنة برلمانية مؤقتة تحمل اسم لجنة مناهضة الظواهر السلبية على المجتمع، جدلا ساخنا على المستوى الشعبي مع الرفض التام للتعدي على حريات الناس باسم «الظواهر السلبية» او تشريع عدد من القوانين والتشريعات «الخانقة» لمجتمع اعتاد على الانفتاح وتعدد الثقافات. واعتبر كثير من المواطنين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ان إعادة تشكيل اللجنة باب واسع للتدخل في خصوصيات الأفراد، وتدخل في أعمال السلطة التنفيذية. وقد تبنت الآراء المعارضة لتشكيل اللجنة عدة اسباب أهمها عدم وضوح مفاهيم ومعايير محددة للظواهر السلبية وتعريفها، واشار البعض الى ان محاربة الظواهر السلبية تكون من خلال وزارة الداخلية وليس من مجلس الامة، الا أن هناك من تبنى تلك اللجنة معللا اهميتها لما يعانيه المجتمع من التفشي للعادات الدخيلة، وان اللجنة تهدف لحماية المجتمع وافراده. كما برز الاحساس بالغضب في تعليقات المغردين بسبب شعورهم بعدم وضوح الرؤية وعدم اهمية الالتفات للظواهر السلبية في هذا الوقت الذي تعاني منه الكويت من ازمات متتالية وغيرها من الاولويات الاخرى. ودعا الرافضون الى الغاء اللجنة او وقف اعمالها مناشدين الحكومة وبقية النواب بعدم الأخذ بآرائها او توجيهاتها مع رفض جميع التشريعات التي تتقدم بها.

