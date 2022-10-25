اقتصاديون: الرضوخ الحكومي نسف لآمال «الترفيه»

مال وأعمال

أجمع اقتصاديون، على ضرورة عدم رضوخ الحكومة للمطالب النيابية التي من شأنها إلحاق الضرر بقطاع السياحة والترفيه، كونه احد القطاعات التي نصت عليها وثيقة الإصلاح الاقتصادي المقدمة من قبل الحكومة. وشددوا عبر «النهار»، على أهمية الفصل بين السلطات وعدم توغل سلطة على حساب الأخرى، موضحين أن لغة التهديد والوعيد يجب أن لا تثني الحكومة عن تأدية مهامها بكفاءة، في ظل ظروف عالمية واقليمية غاية في التعقيد وعدم الاستقرار. وبينوا أن الحكومة ملزمة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي والمضي قدما في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 والتي من بين محاورها الاهتمام بالقطاع السياحي والترفيهي. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية قال وزير الدولة لشؤون التخطيط الأسبق عبد الوهاب الهارون: أوضح أن الحكومة من خلال تسهيل دخول غير الكويتيين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع سيجعل من الكويت قبلة للسياحة العائلية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص وتذليل جميع الطرق أمامه لزيادة استثماراته في القطاع السياحي. وبين أن القطاع السياحي يمكنه أن يسهم – ضمن قطاعات أخرى – في زيادة نسبة النمو وتحقيق نمو اقتصادي مستدام مثل بقية الدول الأخرى المجاورة بعيداً عن القطاع النفطي. وأشار الهارون إلى أن استعادة أمجاد شركة المشروعات السياحية وتطوير الأماكن الخاصة بها وفتح أماكن الترفيه للكويتيين سيعزز من السياحة الداخلية وسيؤدي لمزيد من الجذب السياحي.

وقال الهارون: إن إعادة تأهيل وتطوير الأماكن الترفيهية المهجورة سيكون له عامل كبير في إعادة الدور المأمول للقطاع السياحي في النشاط الاقتصادي.

ورأى الهارون أن رأي البعض المتحفظ تجاه الإصلاحات الحكومية التي تستهدف تنويع مصادر الدخل، والتي من بينها تطوير القطاع السياحي والترفيهي، لا يشكل غالبية رأي مجلس الأمة ولا أغلبية الشعب الكويتي، فالكويت يمكنها تطوير القطاع السياحي لما تتمتع من مزايا عديدة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى ما تمتلكه من قدرات وإمكانات مادية يمكن من خلالها العمل على تطوير الجزر والأماكن السياحية بها.

وقال إن الكويت دولة ديموقراطية، تحتمل الرأي والرأي المعارض والاحتكام في النهاية يكون لصوت العقل ومصلحة الاقتصاد والدولة.

قرارات إصلاحية

أشار عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان، إلى أن الحكومة عليها المضي في قراراتها الإصلاحية، والتي تستهدف بالأساس تنويع مصادر الدخل وأن لا تستجيب لمطالبات نيابية يترتب عليه إلحاق الضرر بقطاعات مهمة وواعدة في الاقتصاد وعلى رأسها قطاع الفندقة والضيافة. وبين، أن رغبات المواطنين يجب مراعاتها من قبل النواب والحكومة، فلا يمكن للمواطن وعائلته الذهاب إلى بلد آخر للاستمتاع أو حضور حفل بسبب أن الأمر يتعارض مع رغبة بعض النواب. وقال إن الكويت تمتلك من الامكانات ما يجعل قطاعها السياحي والترفيهي ضمن القطاعات الواعدة في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد وعلى رأسها القطاع السياحي والترفيهي والذي حقق طفرات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الكويت لديها من عوامل الجذب السياحي ما يجعلها قادرة على جذب السياح من دول الخليج. وأوضح الوقيان أن مبدأ الفصل بين السلطات أمر على درجة كبيرة من الأهمية لتمتين أواصر التعاون بين مجلس الأمة والحكومة، وعلى كل طرف الالتزام باختصاصاته المنصوص عليها دستوريا.

حكومية تنفيذية!

ومن جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي محمد رمضان ان إلقاء اللوم على مجلس الأمة في هذا الجانب أمر مجاف للمنطق، فالحكومة جهة تنفيذ وعليها المضي قدما في إصلاحاتها ما دامت غير مخالفة للقانون. وأشار إلى أن عضو مجلس الأمة يعبر عن شريحة من الأفراد وبالتالي يمكنه اتباع أدواته الرقابية في مجلس الأمة من خلال تقديم مقترح قانون وعرضه للتصويت من قبل المجلس وبعدها يتم إقرار القانون من عدمه. وبين رمضان إلى أن الحكومة عليها المضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية والمالية التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة باعتبارها جهة تنفيذ وعلى مجلس الأمة مراقبة الأداء وعند حدوث مخالفة قانونية يمكن لمجلس الأمة وقتها استجواب الوزير. وقال إن الكويتيين من حقهم حضور حفلات للترفيه ما دامت الأمور متاحة في الكويت وما دامت تلك الحفلات لم تخالف القانون أو الاعراف والتقاليد.

ولفت إلى أن الكويت لديها من الامكانات المالية ما يجعل قطاع السياحة والترفيه لديها مماثل لما هو عليه الحال في دول مجاورة في حال وجود الرغبة والرؤية وهما كفيلتان بتحقيق تلك التوجهات المنشودة وجعل قطاع السياحة والترفيه أحد المصادر الرئيسة للدخل بجانب القطاعات الأخرى غير النفطية كالصناعة وتجارة التجزئة وغيرها، مشيراً الى ان بعض الجهات تلحق الضرر بقطاع السياحة والترفيه.

نقطة جذب

ولفتت الخبيرة الاقتصادية د. فاطمة الشطي أن الكويت يمكنها ان تكون نقطة جذب سياحي من خلال خطط واضحة قابلة للتنفيذ بجداول زمنية محددة.

وأشارت إلى أن دولاً مجاورة تمكنت من تحقيق إيرادات مليارية من قطاع السياحة والترفيه في السنوات القليلة الماضية، فيما تعرقلت جهود الكويت في هذا المجال بسبب غياب الرؤية وتوجهات بعض النواب.

ولفتت الشطي إلى ان من بين التحديات التي تواجه الكويت ما يتعلق بتعيينات البعض ممن ليس لديهم الخبرة والدراية الكافية بتطوير وتأهيل القطاع السياحي. وأشارت إلى أن تطوير القطاع السياحي من بين الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.

وأوضحت أن القطاع السياحي من بين القطاعات كثيفة العمل والمدرة للدخل وهي من بين القطاعات التي تعول عليها الكثير من اقتصاديات الدول لتنمية دولها. وشددت الشطي على وجوب وضع أولويات في خطط الحكومة للقطاع السياحي ضمن استراتيجية كويت 2035 لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة الاقتصادية على المدى الطويل.

الترفيه غائب

وقال الخبير النفطي د. عبد السميع بهبهاني: إن الدخل المرتفع للمواطن ليس آمنا بسبب التضخم وارتفاع المعيشة. ولفت إلى أن المواطن بدأ يتجه السلع الاستهلاكية وابتعد عن سلع الرفاهية، لافتا إلى أن الحكومة تعالج أزمة التضخم برؤية غربية ثبت فشلها.

وبين بهبهاني ان الترفيه غاب في الكويت رغم وجود الجزر والسواحل وغيرها وهو الأمر الذي لا يمكن معه فقد المواطن الحصول على الرفاهية التي يحتاج إليها رغم ارتفاع الدخل.

ودعا بهبهاني الحكومة للعمل على إنجاز المشروعات التنموية المهمة مثل: «ميناء مبارك وزيادة المخزونات النفطية والعمل على رفع المردود المالي من الثروة السيادية.»

الدفع بالسياحة

قال المدير التنفيذي لمكتب مكافحة الجرائم المالية والتجارية الولايات المتحدة الدكتور جمال عبد الرحيم إن الحكومة يجب ان تدفع بمشاريع الخصخصة، دعما للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف د. عبدالرحيم أن دفع الدولة بالخصخصة يأتي عن طريق شركات القطاع الخاص والتي تتخصص في مثل تلك المجالات ما يعود بالفائدة على الدولة عن طريق جني الضرائب وغيرها من الرسوم المالية التي تحصلها الدولة من تلك المشاريع، وعلى الدولة الا تقوم بالاستمرار بخصخصة المشاريع الناجحة كما هو الحال الان بل يجب ان تنظر الى مصالحها لجني الايرادات من جهة وتخفيض المصاريف التشغيلية والتي اصبحت ترهق الميزانية للدولة. وذكر د. عبدالرحيم ان طريقة عمل وتنظيم الدولة الاقتصادية لمثل تلك القطاعات لا تؤتي بثمار جيدة، خصوصا مع النهج الريعي التوزيعي، مؤكدا ان ذلك النهج يجعل الاعتماد على الدولة في كل المجالات أساسيا وهو امر غير مجد اقتصاديا.

ولفت الى ان الدولة باعت عدداً كبيراً من المشروعات المنتجة بأسعار زهيدة ودون فائدة اقتصادية، مؤكدا على القول السائد قليل دائم خير من كثير منقطع، منوها الى ان الدفع ببعض المشاريع في طريقها الصحيح والاستفادة منها افضل من الانتظار.

