لا للأفكار الرجعية للوصاية والتدخل في حريات الناس

مال وأعمال

عبر عدد من الأكاديميين والناشطين والنواب السابقين والكتاب، عن رفضهم القاطع لمممارسات وتصريحات وأفكار أعضاء «لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية» البرلمانية، وقالوا في تصريحات خاصة لـ «النهار»: إن هذه الأفكار هي نفسها ظاهرة سلبية ومستحدثة أو مستوردة من الخارج، مشددين على أن المجتمع الكويتي مجتمع مسالم ومحافظ، وجٌبل على الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد، محذرين في الوقت نفسه من وصول هذه الأفكار إلى القرار السياسي، الأمر الذي سيجعل الكويت في مصاف الدول التي تخضع لحكم طالبان وداعش والقاعدة.

وحذروا من استمرار هذا النفس الدخيل على المجتمع الكويتي، الذي سيقتل أي آمال نحو نهضة المجتمع وتطوره في مجالات السياحة والاستثمار وجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، وأن تجاهل هذه الأفكار يعد انتهاكاً صارخاً لمواد الدستور التي تتحدث عن صون الحريات الخاصة والعامة، وقالوا إن اللجنة كارثة ولا يتصور عقل نهوض دولة في اي مجال كان، لأن ما تطالب به اللجنة ليس مجرد أولويات، بل مجموعة سخافات ومستحيلات. وإلى مزيد من التفاصيل..

أفكار سوداء

في البداية يقول الوزير والنائب السابق رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي، إن هذه اللجنة جاءت لنا بأفكار سوداء مستوردة من الخارج، تركها من زرعها في الخارج وأصحابها إلى غير رجعة، وهو أمر يستحق الاشادة والتقدير، ولم نسمع من أبطال هذا الحراك الظلامي من يعترض على ذلك، لتأتي هذه الأفكار وتستقر لدينا في الكويت ما يجعل الكويت مكملة لما يحدث للبلدان والشعوب التي تخضع لحكم طالبان وداعش والقاعدة! لذلك يجب علينا أن نقف بكل حزم وكل قوة أمام هذه الظاهرة الجديدة المستوردة. لأننا كشعب كويتي مسالم ومحافظ ومحترم، ولم يشتك أحد من رجال الدين الحقيقيين، وليس من شيوخ الدين الجدد الذين بلانا الله بهم.

وأكد البغلي أن ما يحدث هو انتهاك صارخ لأهم بنود الدستور الكويتي التي تتكلم عن الحريات الشخصية، وقال: «لكن هؤلاء الشرذمة التي تسوق لهذه الأفكار ويريدون تطبيقها على الشعب الكويت، وأنا أقول لهم طبقوها على عوائلكم فقط وليس على الشعب الكويتي».

وحذر البغلي من أن ممارسات ما تسمى لجنة القيم أو معالجة الظواهر السلبية، ضد تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، لأن الثروة النفطية سوف تنضب يوما ما، ولن يكون لدينا وفرة مالية مثل الآن، وقد نضطر للتسول، ولأن هذه الشرذمة ( والكلام للبغلي) وأدت كل المشروعات الموازية للثروة النفطية ومن أجل تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاستثماري العالمي، مثل مشروع الداو، وطريق الحرير، والمدن الاستثمارية، في الوقت الذي نرى فيه كل دول الخليج لم تعد تعتمد على النفط مثلنا، بل صارت في طريق ايجاد مصادر بديلة، ذلك لأنهم لم يسمعوا ولم يمكنوا هؤلاء الشرذمة من التدخل في الحريات وسن القوانين.

وحول وضع الكويت على خريطة الانفتاح السياحي بالمنطقة في ظل وجود لجنة الظواهر السلبية، قال البغلي: موقع الكويت صفر على الشمال، لأن من يريد دخول الكويت الآن كأنه يريد دخول الجنة، فما بالك لو سادت هذه الأفكار وأثرت على القرار السياسي! نحن نريد أن نسهل دخول الأجانب وخروجهم من الكويت، ونجذب السياحة العائلية الخليجية والكويت مؤهلة لذلك، لكن يجب أن يكون لدينا مشروعات سياحية وترفيهية ومناطق استثمارية، لكن في ظل هذا التشدد والتضييق على الحريات والفرح والحفلات، فكأننا أقفلنا في وجوههم الباب، ولو استمرت هذه الأفكار سوف يستمر غلق المزيد من الأبواب في وجه السياحة والاستثمار وخلق مصادر ومشروعات بديلة للثروة الناضبة.

الكويت وأفغانستان

وقال الكاتب أحمد الصراف: من المفروغ منه أننا لسنا بحاجة لهذه اللجنة، ولا حتى اي دولة بحاجة لهذه اللجنة، فقد عاش العالم أجمع بحرية وابدع واخترع ووصل القمر ونحن مختلفون، كأهل بيزنطة، على ما هو الواجب وما هو المستحب وما هو المطلوب تركه.

وتساءل، اعطني دولة واحدة التزمت بمثل ما تطالب به أو ستطالب به هذه اللجنة وتوفقت في مجال واحد، هذه ليست أولويات لكي أبدي الرأي فيها بل مجموعة مستحيلات وسخافات لا طائل من ورائها وهي نتيجة التعليم السيئ الذي سيطر عليه رجال الدين في العقدين أو الثلاثة الأخيرة.

وحول التطلع للنهوض وفتح آفاق استثمارية وسياحية في الكويت في ظل وجود مثل هذه اللجنة وتوجه أعضائها الذي ظهر مبكرا بمطالبة الحكومة بالتشدد في منح تصاريح الحفلات والترفيه، قال الصراف: اللجنة كارثة ولا يتصور عقل نهوض دولة في اي مجال كان، دع عنك السياحي أو الاقتصادي أو أي مجال آخر، موقعنا في ظل الانفتاح السياحي في المنطقة لا يسر أبدا وهو متأخر وسيصبح في مثل وضع أفغانستان، بوجود مثل هذه اللجنة وأولوياتها.

نائب وإمام مسجد

ومن جانبها أكدت أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت د. شيخة الجاسم: إن لجنة الظواهر السلبية مبهمة وليس لها دور أو مهام محددة، ونحن لسنا في حاجة لمثل هذه اللجنة من الأساس، وتساءلت: إذا كانت اللجنة تواجه ظواهر الخمور والمخدرات والدعارة فهذا دور وزارة الداخلية وليست لجنة برلمانية.

وأضافت، إذا اعتبرت اللجنة أن مظاهر الغش في الامتحانات من الظواهر السلبية، فهذا دور وزارة التربية والتعليم العالي، وإذا اعتبرت اللجنة أن الحفلات والترفيه والمعارض من الظواهر السلبية، فهذا دور وزارة الاعلام والتجارة، وليس دور النواب الذين يفترض القيام بدورين أساسيين، وهما تشريع القوانين ومراقبة أعمال الحكومة وأن يضعوا عيونهم على الحكومة بدلا من مراقبة حياة وحريات الناس، ومن يرد أن يشتغل بهذه الأمور فليترك مجلس الأمة ويصبح إمام مسجد أفضل له.

لجنة متخصصين

وقالت أستاذ الأخلاق بجامعة الكويت د. حنان الخلف، نحن نحتاج إلى لجنة للقيم نعم، ولكن ليس بالشكل المطروح حاليا في لجنة القيم والظواهر السلبية البرلمانية، نحن نحتاج إلى لجنة لكي تعزز القيم الموجودة في الدستور الكويتي، العدالة والمساواة والكرامة الانسانية، والحاجة الماسة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، في المؤسسات وعلى مستوى الأفراد.

وتابعت، ما تمارسة اللجنة البرلمانية الحالية وأفكارها المطروحة تنال من مواد الدستور، وتنال أيضا من الذوق العام وأخلاقيات وسلوك الأفراد، نعم نحتاج لجنة للحريات والقيم ولكن يجب أن يكون أعضاؤها من المتخصصين، يحترمون مواد الدستور ويفهمون أن حدود الحريات مرتبط بالتعدي على حقوق الآخرين.

وقالت: إن هذه اللجنة تفرض الوصاية على الناس، وأيضا سوف تمنع التسامح الثقافي والقبول للثقافات الأخرى، وبالتالي هذه اللجنة لن تخلق بيئة محفزة للانفتاح السياحي أو الاقتصادي، وبالتأكيد استمرار تصدير هذه الأفكار يقتل أي فرص للنهوض على جميع المجالات.

وفي معرض ردها على رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف المطيري عبر «تويتر» قالت الخلف: ارجو انطلاق مشروع الاخلاق من مواد الدستور 6 و7 و8 و29 التى تحث على العدل والحرية والمساواة والتعاون والتراحم و تكافؤ الفرص والكرامة الانسانية، كما أرجو التركيز على تعزيز قيم المواطنة التى ما زالت تتنافس مع قيم المذهب والطائفة والقبيلة. أيضا نرجو تعزيز قيم نزاهة العمل في المؤسسات».

مضيعة للوقت

وقالت أستاذ الدراسات والمعلومات بكلية التربية، د. اقبال العثيمين: إن هذه اللجنة مضيعة للوقت، والأولى من نواب البرلمان أن يركزوا على القضايا المهمة والأمور التي يحتاجها المواطنون، رافضة وبكل حزم أي تشكييك في أخلاقيات الناس، وقالت: القيم المتوارثة وأخلاقيات المجتمع المتسامح هي التي جعلت هؤلاء أعضاء في مجلس الأمة، والحقيقة أن هذه اللجنة مٌعوِقة للاستثمار والانفتاح السياحي والثقافي في البلد، مطالبة أعضاء لجنة الظواهر السلبية البرلمانية بتبني قضايا أخرى مهمة، مثل الرسوب التعليمي جراء جائحة (كورونا) والتي تكشف ثمارها الآن على مستوى الطلبة المتدني نتيجة غلق المدارس مدة طويلة والاعتماد على التحصيل الدراسي في المنزل، أدى إلى حصول فصل كامل لديها بالكلية على درجة (صفر) في مادة مدخل إلى علم المعلومات.

