فنانون وإعلاميون: نعم لاستعادة الريادة.. لا للتراجع

مال وأعمال

العادات هي الأمور التي اعتاد الناس على فعلها بطريقة جماعية؛ أي أنّ مجتمعًا ما أو المواطنين في بلد ما اعتادوا على القيام بأعمال معينة بالطريقة نفسها وبالهيئة والنمط ذاته، فأصبحت جزءًا منهم، وأصبح التصرّف خارج حدود هذه الأنماط والسلوكيات خرقًا للعادات وأمرًا مستهجنًا ولهذا التأثير جانب سلبي وآخر إيجابي حسب الشكل الذي يتعامل به الشخص مع هذه العادات والتقاليد.

في البداية تحدث المخرج هاني النصار قائلا: الكويت من الريادة إلى التراجع، الكويت من الترويج السياحي إلى الترويع والتخويف والتهديد بوجود أو إقامة الحفلات !!! الكويت كانت نقطة انطلاقة لكل من يفكر بأن يصبح فنانا إلى أن أصبحت نقطة تهجير للعقول الفنية !!! الكويت الدولة الغنية أصبحت فقيرة جدا في الجانب الفني والترفيهي !!! ولكن... فلنكن متفائلين بالعهد الجديد وبناء كويت جديدة في شتى المجالات لأن العقل البشري في الكويت ممكن أن يمرض ولكنه لا يموت.

أما الفنانة حنان المهدي فقالت: من اجل الوصول الى هذه المرحلة من الرفاهية والمهرجانات لابد ان تستقر من نواحٍ كثيرة أولا، ومنها الامور التنظيمية والتخطيط ودراسة جيدة لوضع خطط مستقبلية بالتالي راح نقدر نصل لما تشهده دول المنطقة بشكل منظم ومدروس

كما كانت هناك مشاركة للكاتب محمد الكندري الذي قال: الكويت دائماً سباقة ونجاح دول المنطقة هو نجاح الكويت.. ولكن بالوقت الحالي يجب على القائمين على مشاريع الترفيه ان يدركوا ان الترفيه صنعة ودراسة وموهبة وليس فقط صنع محتوى الهدف منه الربح او حتى مجرد تقديم عمل مسرحي او غنائي بهدف الترفيه.. فالترفيه ثقافة يجب ان تدرس وتغرس في نفس المتلقي وصانع المحتوى.. فإذا اجتمعت تلك العوامل وتم فتح المجال للجميع والتركيز على المبدع دون حصره بسن او بمستوى تعليمي معين فسيكون لدينا ترفيه حقيقي يعم بالفائدة الايجابية شكلاً ومضموناً.

وشاركت ايضا الفنانة فاطمة الطباخ التي قالت: الترفيه موؤود بالكويت فهناك عروض تستميت لكي تنجح والقاعات مجهزة للعروض المسرحية او للحفلات الغنائية فأساسها اما قديم او بنيان معمول غلط ولا يصلح لحضور الفعالية او يستوعب اعداد الناس او حتى المواقف ونسمع بمشاريع ولا نتحمس لها لاننا نعلم بزنها «ماراح تكون واو» و هذا ليس تشاؤما لكنه واقع.

واضافت ايضا: السعودية ما شاء الله بفترة قصيرة اقامت قاعات وعملت فعاليات حتى في دول الغرب بهالفترة ماعملوها وقرار التغيير ياريت يكون عبرة لنا ونتعلم منه والسعودية اصبحت عنصرا جاذبا لكل عناصر الترفيه بكل معنى الكلمة مع العلم ان هناك مهرجانات وفعاليات لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كافٍ ولأسباب ايضا ذكرتها من عدم توافر الاساسيات فلا اقبال يذكر والحفلات الغنائية كم مرة سمعنا ان الكهربا تنطفي وذلك بسبب ان القاعة لاتتحمل أحمال كهرباء وغير مجهزة.

وقالت ايضا: النشاط الفني والمهرجانات الفنية المسرحية والادبية هي فقط الجاذبة لان الكويت منبع الفن والبركة في المسؤولين اللي قاعدين يحفرون بالصخر لزجل اقامتها بالشكل الصحيح ومع ذلك نحتاج لمسارح واستغلال مسارح المدارس ايضا وبناء دور جديدة للعروض والتعاون مع مركز جابر الثقافي لاستقبال هذه المهرجانات الضخمة المشرفة للكويت.

أما الفنان عصام الكاظمي فقال: بعيدًا عن المقارنات مع أشقائنا في دول الخليج وهي بالمناسبة مقارنات طبيعية من قبل الجمهور في الكويت الذي يتوق للأنشطة الثقافية والفنية والأدبية، فإن الكويت زاخرة بالطاقات في جميع هذه المجالات، ولا ينقصها سوى احتضان الدولة من خلال التنظيم وتوفير المرافق وعمل حملات إعلانية. فالفنانون في الكويت قادرون على تقديم أرقى الفنون سواء على مستوى المسرح أو المعارض الفنية أو الموسيقى أو مختلف الفنون التشكيلية والندوات الأدبية والثقافية.

ختاماً نتمنى من وزارة الإعلام بقيادة الوزير الطموح عبدالرحمن المطيري أن تبدأ بتنظيم وتفعيل مواسم على مدار العام خاصة بما يتزامن مع الأعياد الوطنية وعطلة الربيع وكذلك في عطلة الصيف.

