أبرزها «الخارجية» و«المالية».. أمير قطر يعيد هيكلة 15 وزارة

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الدوحة - الوكالات: أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، قراراً بإعادة تنظيم عدد من الوزارات، أبرزها «الخارجية» و«المالية».

ووفق ما أورد الديوان الأميري القطري، فقد شملت القرارات هياكل تنظيم وزارات الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة.

كما شمل الهيكل التنظيمي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي. ووزارة العمل، ووزارة الثقافة.

وشمل الهيكل التنظيمي أيضاً وزارة الرياضة والشباب، ووزارة المواصلات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وقضت القرارات بتنفيذها، والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

وكان أمير قطر أصدر قرارات، في أكتوبر 2021، جرت وفقها تغييرات عدة شهدتها التعديلات الوزارية، سواء ما يتعلق بالوزراء الجدد أو بفصل بعض الوزارات وتغيير مسمى بعضها الآخر، مع استثناء الوزارات السيادية.

وشملت التعديلات في حينها 13 وزارة، ورفعت عدد الحقائب الوزارية في الحكومة القطرية إلى 18 حقيبة، بدلاً من 14 في السابق، بينها 3 حقائب أُسندت إلى نساء. وأُقرّ من خلال القرارات فصل 4 وزارت؛ هي: وزارة الثقافة والرياضة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة البلدية والبيئة.

وأُقرّ أيضاً تغيير مسمى وزارة التعليم والتعليم العالي إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مع استمرار بقية الوزارات على حالها.

