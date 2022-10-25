قمة عُمانية - بحرينية لتأسيس مرحلة واعدة من التعاون

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المنامة - الوكالات: بدأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان امس زيارة رسمية الى البحرين تستغرق يومين وذلك تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وذكرت مصادر عمانية وبحرينية ان قمة السلطان هيثم والملك حمد تهدف الى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين. وأعلن البلاط السلطاني العُماني ان الزيارة ومباحثات السلطان هيثم بن طارق مع الملك حمد بن عيسى تأتي «توطيداً للعلاقات التاريخية المتينة القائمة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصاً من قيادتيهما على تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق أرحب وأشمل». وأضاف البيان أنه سيتم خلال الزيارة «بحثُ كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما ويحقق لأبنائهما مزيداً من الخير والازدهار حاضراً ومستقبلاً».

من جانبه أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد كان في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق لدى وصوله إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في العاصمة المنامة. وقالت وكالة الانباء البحرينية إن «زيارة سلطان عُمان للمملكة، تأتي انطلاقاً من العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط بين البلدين وتعزيزاً لأواصر الأخوة والصلات المتينة ووشائج القربى والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين».

من جهته أكد سفير سلطنة عمان لدى البحرين فيصل بن حارب البوسعيدي أن الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق إلى المنامة تأتي تأكيدًا لأواصر العلاقات الأخوية، وتعزيزًا للقواسم المشتركة التي تجمع البلدين منذ عصور. وقال السفير العماني في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا» امس: «إن الزيارة تؤسس لمرحلة واعدة من البناء الجاد والتعاون المثمر المشترك في مختلف المجالات فضلا عن أنها ستشكل منعطفًا مهماً في طبيعة العلاقة والتعاون الثنائي بين البلدين». وأضاف أن العلاقات البحرينية - العمانية تمثل نموذجًا يحتذى به، ولذا يحرص المسؤولون في البلدين على ترجمة هذا الترابط بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يعزز ويعمق المصالح المشتركة للشعبين. وأشار إلى انعقاد دورات اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بصفة مستمرة لتؤطر التعاون القائم، وتفتح المزيد من الفرص أمام هذا التعاون، لتستمر العلاقة بين البلدين ولتأخذ أبعادها في ظل ما يجمع بينهما من معطيات الموقع الجغرافي والدين والعروبة والثقافة المشتركة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين غرفتي التجارة والصناعة بالبلدين، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية؛ بما يعكس رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز فرص تبادل الاستثمارات، والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يلبي الطموحات المشتركة.

