لبنان يتجه إلى «فراغ رئاسي» يُعمِّق الأزمة الاقتصادية

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بيروت - الوكالات: فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة، امس في انتخاب خليفة للرئيس ميشال عون، وحدد رئيس مجلس النواب موعدا للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للبلاد. ورغم أن المجلس فشل للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد فإنها المرة الرابعة التي يحاول المجلس الاجتماع فيها بعد أن لم يكتمل النصاب القانون في الجلسة الأولى.

ومع اقتراب البلاد من فترة الشغور الرئاسي حذر متابعون من تداعيات هذا الفراغ على الوضع الاقتصادي الهش لاسيما في ظل عدم توافق القوى السياسية كذلك على تشكيل حكومة جديدة تتمكن من مواجهات التحديات الاقتصادية الصعبة في فترة الفراغ الرئاسي.

وسيدخل لبنان ما بعد تاريخ 31 من الشهر الحالي مرحلة جديدة لا تقل صعوبة عن مرحلة السنوات الثلاث الماضية التي شهدت أزمات متعددة بحيث يبقى السؤال حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال قادرة على تسيير أمور البلاد بما تيسر لها من إمكانيات محدودة. وقال النائب في البرلمان اللبناني ميشال موسى لوكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء إن «المشكل الأساسي هو عدم وجود اتفاق على مواصفات واسم الرئيس المقبل لذلك تتعرقل هذه العملية على أمل أن يوصل التواصل بين الفرقاء إلى نوع من التفاهم يستطيع أن يلبي الخيار الدستوري» وأوضح أنه «يجب أن يتم هذا الاستحقاق الدستوري في موعده ولكن للأسف في بعض الأوقات وقد مر في التاريخ الحديث تخطي للمهل الدستورية وهذا أمر مؤسف في ظل ظروف البلد الصعبة ولكن لايوجد انقطاع في السلطة ويوجد حكومة تصريف أعمال ولو كانت تصريف أعمال تستطيع أن تقوم بالمهمات المطلوبة بانتظار اتفاق وانتخاب رئيس جمهورية». وأشار إلى أنه «لايوجد فراغ في السلطة وهناك تسيير أمور للمرفق العام بالتالي السلطة التنفيذية اليوم هي هذه الحكومة وعليها أن تسير الأعمال واليوم ليس المطلوب اختراع المعجزات بهذه الحكومة وبظل الفراغ الرئاسي ولكن على الأقل تسيير الأعمال بالشكل المناسب».

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب أنه «من الواضح نحن ذاهبون إلى فراغ حتمي في رئاسة الجمهورية، ولا شك أن المقاربات مختلفة جدا بين الكتل النيابية الأساسية والتي لا تستطيع اليوم كل كتلة بمفردها أن تؤمن نصاب لتنتخب رئيس جمهورية لأن كل كتلة لديها مواصفات مختلفة لرئيس الجمهورية». وأضاف دياب في تصريحات لـ»سبوتنيك» أن «حزب الله وفريق الثامن من آذار يبحثون عن رئيس من صفهم أو أقله رئيس لا يكون معاديا لمحور الممانعة في حين أن الفريق الآخر وما يعرف بالقوى السيادسة وفريق 14 آذار سابقًا يريد رئيس للجمهورية متحرر من قيود حزب الله وبما يعرف بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وبالتالي الخيارات مختلفة عند الطرفين لذلك أرى أننا أمام فراغ رئاسي حتمي بعد 31 اكتوبر الحالي».

