القبض على رئيس حزب «نهضة مصر» وزوجته بتهمتي «الاحتيال والنصب»

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القاهرة - الوكالات: ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رئيس حزب سياسي وزوجته التي تترأس إحدى منظمات المجتمع المدني، متهم بالنصب على عدد كبير من المواطنين، وتوظيف الأموال بشكل غير شرعي. وقالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بغرب الدلتا، مساء الأحد، إنه تم القبض على أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر، وزوجته هناء حمدي رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة لاتهامهما بتوظيف الأموال والنصب على العديد من المواطنين. وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم صدر بحقه 7 أحكام نصب وشيكات وأموال عامة، ومتهم بالنصب على 9 مواطنين تقدموا ببلاغات للنيابة العامة تتهمه بالنصب عليهم وتبديد أموالهم التي تحصل عليها تحت مسمى توظيفها، والتي بلغت نحو 13 مليون جنيه، ما أدى لصدور قرار بضبطه وإحضاره.

وبحسب بلاغات الضحايا، فإن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية أمرت بضبط وإحضار المتهم وزوجته، للتحقيق معهما في القضية رقم 282 لسنة 202. وتلاحق أبو النظر الاتهامات بالنصب منذ بضع سنوات، إلا أنه أخيرًا، تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية أمام الجهات القانونية بعد الاستيلاء على أموالهم من قبله وزوجته.

في تطور آخر، أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن البرلماني السابق زياد العليمي المتهم بقضية «خلية الأمل». وقال إن الرئيس أصدر القرار رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، مضيفا أن ذلك يأتي استكمالاً لدعوة السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. وكان زياد العليمي قد اتهم فيما يعرف بـ«خلية الأمل»، وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بحبسه 5 سنوات، واتهمت النيابة العليمي مع آخرين بينهم رامي شعث نجل نبيل شعت، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق والذي أطلق سراحه قبل شهور، بارتكاب جرائم الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأصدرت محكمة النقض في مصر حكماً نهائياً بإدراج المتهمين في الخلية على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات. يذكر أن زياد العليمي هو نائب سابق بمجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

