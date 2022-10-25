العراق.. حكومة جديدة خلال الأسبوع المقبل

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اتفق الإطار التنسيقي في العراق على «ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل».

ونقلت وكالة بغداد العراقية عن مصدر قوله إن «الإطار التنسيقي خلال اجتماع في منزل رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل». وكلف الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد السوداني بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.

الى ذلك قال رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، إن أولويات عمله تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية. واستقبل السوداني سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان اللقاء تناول «تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي». وخلال اللقاء، أكد السوداني أن «أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد». وأعرب رئيس الحكومة المكلف عن «تطلع العراق إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه». ونقل البيان تأكيد الوفد الأوروبي، على «استمرار تقديم دعم الاتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديموقراطية الناشئة في العراق».

