أول رئيس وزراء «غير أبيض» بتاريخ بريطانيا

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لندن – الوكالات: أعلن حزب المحافظين البريطاني وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك زعيما للحزب ورئيسا للوزراء بعد انسحاب منافسيه وزيرة الدفاع السابقة، بيني موردانت والزعيم السابق بوريس جونسون.

وبعد استقالة ليز تراس الأسبوع الماضي، اختار الحزب الحاكم ثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام في فترة تشهد اضطرابات سياسية وتحديات اقتصادية ضخمة. وسوناك، البالغ من العمر 42 عاما، هو المرشح الوحيد الذي حصل على دعم مؤكد من أكثر من 100 نائب، وهو العدد المطلوب لخوض الانتخابات. ولم تمتلك بيني موردونت، رئيسة مجلس العموم، عددا كبيرا من النواب الداعمين، لكنها تهدف للوصول إلى الحد الأدنى بحلول موعد غلق الترشيحات.

وبحسب النتائج الأخيرة، فقد حصل سوناك على تأييد 187 نائبا، مقابل حصول مودرونت على تأييد 24 نائبا فقط، وفقا للتحديث الأخير بحسب قناة سكاي نيوز البريطانية.وفي حال لم تحصل على مائة ترشيح، سيفوز سوناك بالتزكية، ويستطيع الانتقال إلى 10 داونينغ ستريت اليوم. وإذا حصل كلاهما على العدد المطلوب فسيصوت 357 نائبا من حزب المحافظين لإظهار مرشحهم المفضل وإذا لم ينسحب أي منهما لاحقا، فسيذهب الاختيار إلى 172 ألف عضو بالحزب في جميع أنحاء البلاد مع إعلان النتيجة يوم الجمعة المقبل.وسوناك حفيد مهاجرين من أصول هندية سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية مصرفي سابق ثري وسيصبح في حال فوزه أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض.

وتعرضت موردونت لضغوط شديدة للتنحي وعدم فرض هذا التصويت الفضفاض إذا كان سوناك المرشح المفضل للنواب. لكن وزير الداخلية غرانت شابس، وهو من أنصار سوناك، قال إن وزير المالية السابق «لا يعتقد أن المنافسة مضمونة». واضاف «سوناك تحدث إلى زملائه هذا الصباح ويعمل بجد لجذب المؤيدين الذين ربما كانوا مع بوريس جونسون في السابق. دعونا نر ما سيحدث».ووعد سوناك، الذي حل ثانيا بعد تراس في انتخابات قيادة حزب المحافظين هذا الصيف لخلافة جونسون بالعمل اعتمادا على النزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة في حال شكل حكومة، على النقيض من الفوضى التي عصفت برئيسي الوزراء السابقين.

وكان احتمال عودة جونسون قد ألقى بحـزب المحافظين المنقسم بالفعل في مزيد من الاضطرابات. وقاد جونسون الحزب إلى فوز انتخابي ساحق في عام 2019، لكن رئاسته للوزراء خيمت عليها فضائح مالية وأخلاقية أصبحت في النهاية أكبر من أن يتحملها الحزب.

وفي بيانه الأحد أصر جونسون على أنه كان «في وضع جيد لتحقيق فوز المحافظين» في الانتخابات الوطنية المقبلة، المقرر إجراؤها بحلول عام 2024. وقال إنه كان سيفوز على الأرجح في اقتراع أعضاء حزب المحافظين ضد أي من منافسيه. أضاف «لكن خلال الأيام الأخيرة توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا لن يكون الشيء الصحيح الذي يجب فعله».

بيد أنه ألمح إلى أنه ربما يعود قائلا «أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه، لكني أخشى أن هذا ببساطة ليس الوقت المناسب».

واستقالت تراس يوم الخميس بعد 45 يوما مضطربة في المنصب معترفة بأنها لا تستطيع تقديم حزمة اقتصادية غير متقنة لخفض الضرائب، والتي اضطرت للتخلي عنها بعد أن أثارت غضبا داخل حزبها وأدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية لأسابيع.

وقاد سوناك، الذي شغل منصب وزير الخزانة من عام 2020 حتى هذا الصيف، اقتصاد بريطانيا المتراجع خلال جائحة فيروس «كورونا» واستقال في يوليو احتجاجا على قيادة جونسون. وبموجب النظام البرلماني البريطاني ليس هناك حاجة لأن يكون هناك انتخابات حتى نهاية عام 2024، على الرغم من أن الحكومة لديها القدرة على الدعوة لها مبكرا. وفي الوقت الحالي يبدو هذا غير مرجح. وتقول استطلاعات الرأي إن الانتخابات ستؤدي إلى كارثة بالنسبة للمحافظين، حيث يحظى حزب العمال من يسار الوسط بدعم أغلبية كبيرة.

