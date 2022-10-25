المخابرات الأميركية: أوكرانيا تملك فرصة لـ«6 أسابيع فقط»

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عواصم - الوكالات: قدرت المخابرات الأميركية، أن الفرصة المثلى للجيش الأوكراني لتحقيق مكاسب ضد القوات الروسية لن تستمر اكثر من 6 أسابيع حسب ما نقل موقع «ستراتفور» الاستخباراتي عن صحيفة «نيويورك تايمز».

ولخص «ستراتفور» العوامل التي ستزيد من تعقيد التقدم الأوكراني بعد الإطار الزمني لـ6 أسابيع في زيادة الطقس الغائم والممطر ما سيعوق صور الأقمار الصناعية وحركة المركبات. وبالإضافة إلى ذلك فإن تساقط أوراق الشجر هذا الشتاء سيفقد تجمعات القوات التي كانت تحجبها الأشجار غطاءها الطبيعي وفضلا عن ذلك سيصل المزيد من الجنود الروس الذين تتم تعبئتهم وتدريبهم حالياً إلى خط المواجهة في أوكرانيا.

ويرى «ستراتفور» أن تركيز أوكرانيا سينصب في المستقبل المنظور على منطقة خيرسون، وهو يفتح أمامها الباب للتقدم جنوباً نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وسيمثل ذلك نكسة سياسية كبيرة للحكومة الروسية.

ميدانيا قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا نفذت ضربات على نطاق واسع مستهدفة شبكات الطاقة. ويواصل الجيش الأوكراني محاولاته استعادة السيطرة على مزيد من المناطق في مقاطعة خاركيف حيث يدور القتال في الجهة الجنوبية من المقاطعة شرقي أوكرانيا. وأعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا، تشكيل ميليشيا محلية للدفاع عن المنطقة ضد القوات الأوكرانية. كما أشارت في بيان إلى أن جميع الرجال الباقين في المدينة يستطيعون الانضمام إلى تلك القوات الإقليمية، بحسب ما نقلت رويترز.في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجمات للقوات الأوكرانية على محاور خيرسون ودونيتسك ولوغانسك وخاركيف وميكولايف. وأضافت الوزارة أن قواتها واصلت شن هجمات على شبكات الطاقة والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.وقالت السلطات المحلية الموالية لروسيا في لوغانسك إن الجيش الأوكراني استهدف مناطق عدة، من بينها روبيجني، بصواريخ من طراز هيمارس الأميركية.

كما أعلن رومان ستاروفويت حاكم مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا بناء خطي دفاع في المقاطعة لمواجهة هجوم محتمل من جانب القوات الأوكرانية.

