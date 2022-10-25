الغرب يرفض التحذير الروسي من «القنبلة القذرة»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أصدرت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا بيانا مشتركا ردا على مزاعم روسيا حول استعداد أوكرانيا لاستخدام «قنبلة نووية قذرة»، ووصفت الدول الثلاث المزاعم الروسية بأنها «كاذبة بشكل واضح». وقال وزراء خارجية أميركا وفرنسا وبريطانيا في بيان «نكرر دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر ونظل ملتزمين بمواصلة دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن أراضيها لأطول فترة ممكنة».

وأضاف البيان «تحدث وزراء دفاع دولنا في وقت سابق مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بناء على طلبه، وأوضحت دولنا أننا جميعنا نرفض مزاعم روسيا الكاذبة بشكل واضح، إذ تتهم أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها». وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث أن «العالم قادر على كشف حقيقة أي محاولة لاستخدام هذه المزاعم كذريعة للتصعيد، ونحن نرفض أي ذريعة تستخدمها روسيا للتصعيد».

من جهتها أدانت أوكرانيا مزاعم روسيا بأن كييف قد تستخدم «قنبلة قذرة» وهي عبارة عن متفجرات تقليدية ملوثة بمواد مشعة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هذا يعني أن روسيا نفسها ربما تستعد لهجوم من هذا النوع.

من جهته صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA»» سوف ترسل خبراءها إلى كييف عقب بيان روسيا بشأن صنع كييف لـ «قنبلة قذرة».

وغرد كوليبا في صفحته الرسمية على موقع «تويتر» بأنه قام بدعوة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي رسميا لإرسال خبراء على وجه السرعة إلى منشآت سلمية في أوكرانيا، ووافق غروسي على ذلك، بينما أكد كوليبا: «ليس لدينا ما نخفيه».

في المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، امس أن اتهامات موسكو لكييف بالتحضير لاستخدام «القنبلة القذرة» ليست نابعة من فراغ وهي مستندة على أدلة. وجاءت تصريحات لافروف خلال محادثاته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي وقال «سنكمل بالتأكيد في قضية القنبلة القذرة حتى النهاية لدينا مصلحة كبيرة في منع مثل هذا الاستفزاز الرهيب وما يقوله شركاؤنا الغربيون علناً من خلال التورط في دعمهم المتهور لزيلينسكي ونظامه».

