رصد عملية «تحريك رؤوس نووية» في بريطانيا

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: نشرت صحيفة «الصن» البريطانية شريط فيديو يظهر قافلة من الشاحنات العسكرية قيل إنها تحمل رؤوسا نووية، ما ترك السائقين في حالة من الذهول. وقالت «الصن» إن 6 مركبات كبيرة من الشرطة البريطانية رافقت 4 شاحنات عسكرية عملاقة أثناء مرورها في طريق سريع.

وأثناء مرور الشاحنات العسكرية العملاقة، أبعدت الشرطة البريطانية السائقين عنها ولم تسمح لهم بالاقتراب منها، وأوقفت حركة السير لمسافة تزيد على 800 متر.

وكانت شاحنات الجيش من طراز «مرسيدس بنز» مغطاة بالكامل، وهي قادرة على نقل حمولة تصل إلى 44 طنا. ولم يكن هناك أي شيء يدل على ما في داخلها سوى أنها تابعة للجيش البريطاني. ونقلت الصحيفة عن السائق إيان لوري (48 عاما) قوله إن الأمر كان «مخيفا» و«غريبا» رؤية مركبات عسكرية بعد ظهر يوم الأحد الممطر.

وقال مصور كان متوجها إلى ويلز إنه «صُدم» من رؤية هذه الشاحنات، التي كان حجمها كافيا لإغلاق حركة السير وتأجيلها. وجاء هذا التطور بعد أيام من انطلاق تدريبات لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لاختبار منظومة الردع النووي، التي يقول الحلف إنها «روتينية».

وهذه ليست أول مرة تظهر فيها هذه القوافل الكبيرة في الشوارع البريطانية، ففي الأسبوع الماضي أوقفت الشرطة حركة المرور من أجل مرور قافلة قيل أيضا إنها تحمل رؤوسا نووية في منطقة أخرى من البلاد.

