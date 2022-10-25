رئيسة مجلس النواب الأميركي: ترامب «ليس رجلاً بما يكفي»

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واشنطن - الوكالات: تحدّت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الرئيس السابق دونالد ترامب بالحضور للإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق بدوره في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس. وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي» إن الرئيس ترامب «جبان للغاية لينفذ أمر استدعاء من الكونغرس يجبره على الإدلاء بشهادته في وقائع هجوم الكابيتول». وأضافت «لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم»، وقالت «سنرى ما إذا كان رجلا بما يكفي ليحضر».

وأعلنت اللجنة البرلمانية يوم الجمعة أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترامب، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصار الرئيس السابق. كما أبلغت اللجنة ترامب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر أو قرب هذا التاريخ.

الى ذلك تواجه الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأميركي السابق دفع غرامات محتملة تزيد عن 1,5 مليون دولار في حال إدانتها بالاحتيال والتهرب الضريبي خلال محاكمة في نيويورك.

ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب التي يديرها حاليا النجلان الأكبران لترامب دونالد جونيور وإريك ترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.

وأحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لفترة طويلة آلين ويسلبرغ، أقر في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الاقرار بالذنب. وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في أغسطس إن «اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة».

وتطال الدعاوى القضائية شركتين تابعتين لعائلة ترامب الناشطة في مجال العقارات والغولف والضيافة ورغم عدم ذكر اسم دونالد ترامب في هذه القضية، فإنه يواجه اتهامات مع ثلاثة من أبنائه الأكبر سنا في تحقيق مدني آخر تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

تتهم جيمس وهي ديموقراطية، عائلة ترامب بتضخيم وتقليل قيمة ممتلكاتها عن قصد لتجنب الالتزامات الضريبية والحصول على قروض وعقود تأمين تصب في مصلحتها.

