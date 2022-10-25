آراء

يبدو بأن المقال السابق والذي طرحت فيه السيناريو الافتراضى الأسوأ للمستقبل تحديدا سنة 2030 كان له صدى من القراء متسائلين ان حدث لنا الأسوأ فكيف سنصمد بصورة تثبت بأننا وطن قادر على إثبات وجوده بالأزمات كما نحن في الرخاء؟

على مستوى الأفراد إن كان هناك أي هلع عالمي فأول ما يركز عليه رب الأسرة هو توفير الطعام والماء في البيت تحسبا لأي طارئ وان طال الأمر يزداد القلق عنده وقد يقرر الاستغناء عن العاملين والعاملات بالمنزل ويطلب منهم العودة إلى بلادهم فمسؤوليته الحقيقية تتركز حول أعضاء أسرته في هذا الوقت الصعب، وتصوروا معي حال رب الأسرة وهو يسعى لحفر بئر ماء تحت بيته ويستغل كل شبر في حوش المنزل ليزرع به ما يؤكل، بصراحة عمل جبار قام به رب هذه الأسرة ولعله يكون نموذجا يحتذى به على مستوى البلد.

في وقتنا مرت علينا مجموعة من الأزمات وعدت -بحمد الله- ولطفه وما بقي منها غير دروس وعبر لعلها تعطينا القدرة على مواجهة أزمات قادمة، وطرحت أكثر من مرة إنشاء فريق إدارة الأزمات بمعناه الحقيقي كي لا يصبح وكالعادة تعاملنا مع أزمة بردود أفعال وفرص يقتنصها أصحاب النفوس من التجار والمسؤولين، فاليوم نحن بأمس الحاجة إلى فريق قلبه على الوطن كقلب رب الأسرة، فريق يخطط لمستقبل بأسوأ احتمالاته ويكون قادرا على تنفيذ الخطة بكل احترافية وقت الأزمات، فريق يدير موارد البلد بأسلوب عادل وتحت غطاء حكومي لا يتحكم به مستفيد.

نأخذ نفساً عميقاً…

في وقت الرخاء يعمل فريق الأزمات كجهاز رقابي على موارد البلد ويسهم بنشر الثقافة المجتمعية في التوفير والإحساس بالمسؤولية، ويعمل مع الكيانات الحكومية للوصول إلى تناغم واضح لأي أزمة قادمة، ومن مهامه التأمين الغذائي وضمان الاكتفاء الذاتي عند الأزمات ومتابعة هذه المؤشرات:

1- مؤشرات التأمين الزراعي:

خلال تقارير هيئة الزراعة يتابع الفريق مؤشرات أداء كل أرض زراعية تم تسليمها لأفراد حيث يتم الاتفاق معهم على حجم المحاصيل وأنواعها والتي ستسجل نسبة منها كحق للدولة في حالة الاحتياج لها ونسبة أخرى تُشترى منه لتخزن بأسلوب تقني يضمن طول عمر صلاحيتها كما وتدعم الدولة إنشاء المصانع الغذائية بهدف إطالة عمر المنتج.

2- مؤشر الثروة الحيوانية والسمكية:

مؤشرات تصدر من الهيئة المعنية لهذا النشاط بهدف مراقبة كل مستفيد من دعم الدولة بهذا المجال، ليقوم فريق الأزمات بوضع برنامج واضح في كيفية إدارة هذه الثروة في وقت الازمات، والاسماك كذلك تحتاج الى جهاز حكومي يدير نشاط العاملين ويؤكد عدالة أسعارها،

3- الماء:

طبعا هو عصب الحياة بلا منازع، لذا نحتاج متابعة المؤشرات لحجم المياه ويخول فريق الأزمات في وضع آلية لإدارة وتوزيع الماء من مصادر عدة تحت منظور البلد لجميع السكان وبكل عدالة.

الحق يقال فأنا شخصيا لست خبيرا بكل تفاصيل هذه المؤشرات لكن أملك المنظور العام وعلى الفريق الذي سيتم اختياره أن يأخذ على عاتقه مسؤولية هذه التفاصيل وأهمها إدارة الموارد الاساسية والمخزون الغذائي لتكون متواجدة وقت الأزمات، لنعيش الاكتفاء الذاتي والذي يعطي الحياة للبلد بصورة تحافظ على أهله ومستقبل أجياله.

