خطـاب المستقبـل

آراء

الموقع بالمعمورة قارة آسيا منطقة الخليج العربي دولة الكويت اليوم الثلاثاء الماضي الموافق 18/10/2022م المكان مجلس الأمة الكويتي المناسبة الجلسة الاولى لمجلس سبتمبر 2022م وافتتاح الفصل التشريعي 17، وكل هذا نقول لاهل الكويت مبروكين مجلسكم الجديد ولكن الخطاب الذي يحتاج فهما واستيعابا هو الخطاب السامي لسمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله ورعاه، حيث كان خطاباً سامياً بواقع خارطة طريق للمستقبل القادم للكويت بحيث وضع النقاط على الحروف وفصل بين السلطات مرسخا ما جاء بالدستور الكويتي بحيث لا تتدخل سلطة باختصاصات سلطة اخرى، وهنا نتساءل هل وصلت الرسالة للنواب والوزراء بصورة صحيحة؟ ام لا يزال هناك نوع من اللبس لدى البعض؟

وبدأ الخطاب السامي بتنبيه للبعض الذي يحاول ان يتدخل بالصلاحيات الاميرية وفق نص الدستور من حيث الاعتراض او التشكيك فيها وهذا بمثابة جرس انذار لكل من يعتقد انه يفهم بالدستور اكثر من غيره، وأكد ان بيت الحكم كان وفيا لأهل الكويت مثلما هم اوفياء له وتم حل السلطتين السابقتين وكان العمل على تجديدهما بواقع مجلس أمة جديد مع حكومة جديدة لبداية جديدة من غير تدخل مثلما جاء بالخطاب السامي الأول وهو (خطاب النجاة والفرحة) وكان بتاريخ 22/6/2022م، وطالب سموه حفظه الله من اهل الكويت بمحاسبة النواب على ادائهم بالمجلس الحالي لكون هذه المحاسبة حقاً من حقوقهم وفق الدستور وان الحكومة الرشيدة رقم 41 لم تتدخل بانتخابات الرئيس ونائبه ولجانه وتم ذلك من باب ان ما للشعب هو للشعب وكان للنواب كلمات بالخطاب السامي ان يكونوا أوفياء وصادقين لعهودهم التي قالوها في الايام التي سبقت يوم الانتخابات وان يكونوا قولا وفعلا، ووجه السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم ضياع الجلسات في الشد والجذب والمهاترات والصراعات في ما بينهم وجعل هذه الجلسات في مصلحة البلاد والعباد، وان الحكومة الرشيدة مطالبة من الكل بداية من رأس الهرم وحتى اصغر مواطن من اهل الكويت بالعمل وتنفيذ كل احتياجات ومطالب الشعب بما يحقق لهم التقدم والخير والرفاهية وان سموه حفظه الله سيكون اول من يحاسب الحكومة في حال تقصيرها بخدمة الشعب وان كرسي الوزير تكليف وليس تشريفا وان الاداء لموظفي الدولة يجب أن يكون على قدر الطموح من اجل الوطن والمواطن وسيكون هناك عين المراقب لكل مسؤول وقيادي وموظف من خلال (المراجع الخفي) بكل القطاعات الحكومية من اجل الثواب والعقاب، وطالب سموه حفظه الله ورعاه الجميع لعدم الالتفات للاصوات الناشزة التي تقتات على الفرقة والفتن الطائفية والعرقية ويعملون على هدم الوحدة الوطنية وشق النسيج الوطني من اجل مصالح شخصية ومصالح حزبية ضيقة او لأجندات قد تحمل الخطر للكويت واهلها وان يكون الكل تحت راية الكويت واميرها، وان القيادة السياسية الكريمة يدها ممدودة للجميع والعون للكل وان الكويت هي السند والبقاء والوجود والكل زائل والكويت باقية، وهنا نقول يجب ان نفهم الخطابين بصورة صحيحة وان الامل فيهما والخلاص وهما خارطة الطريق.

وبالختام نقول ان الخطابين الساميين هما البلسم على قلوب اهل الكويت وهما اللذان أحييا الامل لدى اهل الكويت بأن الخلاص والتصحيح جاء بخاطبين ساميين أولهما خطاب النجاة والخلاص وثانيهما خطاب المستقبل واننا نعيش عهدا جديدا بكل الأمور وان الاصلاح بات واقعا لا فرار منه ومن سيقف حجر عثرة في طريقه سوف يزال بكل اشكال الإزلة، والحين ما عاد قول او كلام سوى الدعاء لرب العرش العظيم ان يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء وشر، ولا يصح إلا الصحيح.

***

? مواطن خبل يسأل: شنو قصة النائب اللي عايش بدور الوزير؟ والنائب اللي يصور؟ الجواب الأول وده ولكن ما حصل له (ق ن ج و) والثاني اللي عمره ما تبخر تبخر واحترق شكله مو بعيد عن بوقدحه، وانت يوووز واركد يا مواطن.

