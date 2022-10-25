«خطاب سامٍ ودموع سخية»

آراء

إنه الخطاب السامي، الرفيع، العالي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في يوم افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر. كان الخطاب جامعا شاملا، خاطب فيه جميع المواطنين بمن فيهم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذا الخطاب هو امتداد لخطاب العهد الجديد فأطلق عليه خطاب وثيقة العهد الجديد التي تتضمن المحاور الأساسية وخارطة الطريق لبناء الكويت الجديدة. بادئ ذي بدء خاطب سموه المواطنين وأثنى على حسن اختيارهم لأعضاء مجلس الأمة وأكد على عدم التدخل الحكومي في الانتخابات وحثهم على متابعة ومساءلة ومحاسبة ممثليهم في مجلس الأمة إذا اقتضى الأمر. ثم وجه خطابه لنواب الأمة ودعاهم إلى ترتيب أولويات الملفات في مجلس الأمة فلا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون أهم الأولويات.. ولذلك فإننا ننصح من جهتنا بألا تتصدر ملفات العفو الشامل والخاص الأولويات على حساب ملفات التنمية وحاجات المواطنين الأساسية. ولم يغفل سموه في خطابه عن السلطة التنفيذية وتلمس حاجات المواطنين وللمرة الأولى نسمع عن مبادرة (المراجع الخفي) ومبادرة (المبلغ السري) بهدف تطوير الإدارة العامة وتطبيق الحوكمة الرشيدة والشفافية على خطط وإستراتيجيات الحكومة والاعتماد في ذلك بعد الله على تفعيل دور الشباب وتنفيذ سياسة الثواب والعقاب والاهتمام من جهة أخرى بالمتقاعدين الذين قدموا العطاء والإخلاص لوطنهم الغالي. وأوضح سمو ولي العهد بأن الإعلام الحكومي يعتبر إعلام الشعب وليس إعلام الحكومة ودعا إلى مشاركة الشعب فيه من خلال الندوات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على المشاريع التنموية وتطبيق الشفافية ونشر المعلومة عن النشاط الحكومي. ولعل من أهم ما ذكره سموه في هذا الخطاب من وجهة نظرنا هو تشديده على الجميع «بضرورة احترام صلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها أو حتى التشكيك فيها باعتبارها من صميم إطلاقات أعمال السيادة لأن الاعتراض عليها يؤدي إلى ضياع مكانة وهيبة الدولة ويضعف أركان الحكم فيها وهذا لن يسمح بحدوثه ولن يسكت عنه»- بل يجب علينا جميعا بألا نسمح بحدوثه ولن نسكت عنه -. أما عن الدمعة السخية لسمو ولي العهد فنحن نقرأها، دمعة عاطفية سالت مباشرة بعد ذكره لأخيه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه ودمعة إيمانية تأثرا بكلام الله سبحانه وتعالى المتعلق بالهداية والرحمة وهي دمعة القلق على مستقبل الكويت من الفتن الداخلية والأزمات الإقليمية والدولية وحاجة الحاكم لمحكوميه إلى الوقوف بجانبه في مواجهة الملمات، متحابين ومتحدين كالبنيان يشد بعضه بعضا. نأمل من الله السميع المجيب أن نكون كذلك؟! اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

