آراء

مرحباً بك عزيزي القارئ، يكاد عقلي ينفجر من التفكير حول كيفية إيصال ما ستقرأه، هي نتاج أفكار وقراءة موضوعية للواقع الذي ننتمي له، فنحن نعاني من تطرف الأضداد، فلكل فكر له تطرف، ولكل مقالة لها فقرة قادمة ستقرأها الآن.

كلما أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أرى الكم الهائل من التجاذب ما بين الليبرالي المتطرف الذي يريد تطبيق الثقافة الاوروبية وعلمانيتها بحذافيرها في بلدنا دون فقه للمعطيات المجتمعية وقيمها والمتطرف دينياً يريد أن يفرض رؤيته واجتهاده الأحادي على جميع المواطنين والمقيمين غير آبه باختلافات المجتمع وطوائفهم والمصلحة العامة للوطن الذي ننتمي له.

إن مشكلة الليبرالي المتطرف أنه يدعو بعلمانيته المتطرفه إلى إباحة كل شأن دون أن يلتفت للتكوين الثقافي والعقدي لهذا المجتمع، فتحت ذريعة الحرية لا مانع لدى هذا المتطرف ليبرالياً أن يستهزئ الناس بالشعائر الاسلامية والدين بدلاً من احترامها لأنها تمثل ركناً أساسياً في حياتهم، فلو يحاول المتشدق بالليبرالية المتطرفة أن يسخر من الهولوكوست عند الغرب مثلما يجعل دين مجتمعه وشعائرهم محل سخرية «راح يروح ورا الشمس»، وتحت ذريعة أنت حر ما لم تضر يغلو هذا المتطرف علمانياً بليبراليته فلا مانع لديه من الحرية الجنسية ليشرع الزنا في المجتمع، ليمح وبذلك مفهوم الزواج وكأنها فكرة فاشلة رغم نبل مفهومها ويقضي على مفهوم الأسرة ويفككها فتنتشر عمليات الاجهاض وأولاد الزنا، كما يحدث الآن بتوزيع موانع الحمل في المدارس في أميركا وبين المراهقين، فأصبح هناك اضمحلال اخلاقي لدى الغرب وتفشي الثقافة الاستهلاكية للوصول إلى السعادة والنشوة بأي طريقة كانت حتى ولو كانت خارجة عن الفطرة، فأصبح الانسان كما الحيوان في نزواته، فلا مانع لديهم من شواطىء التعري وتشريع الإباحية بأنواعها والحشيش والمثلية الجنسية المخالفة للفطرة البشرية والتي هي مصدر مرض الايدز وجدري القرود، فلا توجد لديهم أي مرجعية أخلاقية حقيقية سوى أن ينتفع أحد بالآخر فتكون النفعية والمصلحة هي سمة المجتمع دون النظر في مدى أخلاقيتها، فهل يقبل هذا الليبرالي المتطرف بعلمانيته ما قمنا بذكره؟ وهل يريد أن يمنع مظاهر الدين في المدرسة والعمل كفرنسا؟ وهل يقبل أن يمنح الناس حق التظاهر لمطالبتهم بالجنس مع حيواناتهم مثل ما حدث في ألمانيا؟

انتهينا من التطرف الليبرالي العلماني لنصطدم بالتطرف الديني، فيرفضون التعايش مع المختلف ولا يقبلون أي فكرة، ويجعلون أنفسهم أوصياء على الناس فيما يلبسون ويفكرون وكأنهم حراس الفضيلة بنظرتهم الأحادية رغم قول الله لنبيه في سورة الغاشية (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ)، والمشكلة الجوهرية التي يعاني منها التطرف الديني هو أن يرى اجتهاده في المسائل الفقهية المختلف عليها من العلماء هو أمر وكأنه الحق المطلق، كتحريمهم للغناء والموسيقى رغم اباحتها عند البعض الآخر من الفقهاء وكما يقول الإمام أبوحامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين: (من لم يحرّكه الربيعُ وأزهاره، والعودُ وأوتاره، فهو فاسدُ المزاج ليس له علاج)، بالإضافة لمحاربتهم لتمكينهم للمرأة رغم أنها كانت مساهمة في غزوات النبي ومضمدة لجراح المقاتلين كأم عمارة ورفيدة الأسلمية، وهي المفتية والفقيهة أيضاً في الدين كالسيدة عائشة رضي الله عنها، وهي القاضية في المحاكم كما افتى وأجاز بذلك ابن جرير الطبري، فقد رأينا الرفض التام لأي شيء يخص المرأة والموسيقى والغناء من هذا التيار المتطرف، فقد أصبحوا يأخذون بأغلظ النصوص وتحريم أي شيء لم يرد نص بتحريمه تحت باب سد الذرائع، فقد اصبح الافتاء بالحرمة عندهم سهلاً ويسيراً رغم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتشددين بقوله: (إياكم والغُلُوَّ في الدينِ، فإِنَّما هلَكَ مَنْ كانَ قبلَكُم بالغُلُوِّ في الدينِ)، فتاريخنا مع الفتاوى المتغيرة على حسب الأهواء السياسية والمعيشية كقيادة المرأة للسيارة وتحريم القهوة وتحريم الطباعة وغيرها يؤكد أن الأخذ بالفتاوى وكأنها حقيقة من السماء سيسبب الجمود الحضاري والتطور المنشود، فلا يقف هؤلاء المتنطعون في دينهم عن الافتاء والتشدد، بل منع الآخر غير المسلم من التعبد والتعايش معهم رغم أن عمر بن الخطاب لم يهدم الكنيسة عند فتحه بيت المقدس ولم يصلي بها احتراماً لدينهم وقد تعايش النبي مع اليهود في المدينة وكتب أول دستور مدني وهي (وثيقة المدينة)، فلم يقف هؤلاء المتشددون من منع غير المسلم من التعبد بل وتكفير الطوائف والملل الاسلامية الأخرى ومحاولة منع شعائرهم الدينية والذي سيؤدي حتماً لتراشق طائفي وتفكك مجتمعي وحروب أهلية، بل أن عدم التعايش والتسامح مع الآخر رغم اختلافه سيؤدي لولادة داعش جديدة تكفر الجميع وتسعى لإبادة الجميع.

ولذلك لا نريد من تطرف الأضداد إلا ليبرالية معتدلة تنشد التسامح والمساواة لا أن تكون محاربة لأديان الناس وتسعى لمحوها من حياة المجتمع وطريق يؤدي لإفساد الأخلاق بطريقة نفعيه تؤدي لاشباع الغرائز دون الالتفات لقيم المجتمع المتفق عليها، ونريد اسلاماً وسطياً بخطاب متجدد ينشد التآخي وتقبل الآخر والفرح ولا يكون في قواميسه قمع الآخر وعداء البهجة، وقد أعجبني الشيخ صالح المغامسي بتجديد الخطاب الديني وتنقيحه من الشوائب بقوله: (إن الاتكاء على أصول المذاهب الأربعة فقط ليس صوابًا، وإيقاف روح الاجتهاد في الأمة أضرّ بها)، فالدعوة بالليبرالية المعتدلة والاسلام الوسطي المعتدل المتجدد وفق مقتضيات العصر سيكون ترادفاً لمفاهيم لأفكار سامية لبناء مجتمع حضاري وقويم.

