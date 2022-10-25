هبة البادل... أصبحت بعشرة دنانير

محلية

«دوختونا بالبادل» منذ ثلاثة شهور الى الآن، وكما توقعت فإن اللعبة بدأت تقل شعبيتها للمغالاة بتأجير ملاعبها الداخلية والخارجية فكانت قيمة الساعة الواحدة في الصالات المغلقة 30-35 دينارا وبالملاعب الخارجية 20- 25 دينار ... الخ. اما الآن فقد نزلت تسعيرة تأجير الملعب الى 10-15 دينارا والقادم سيكون اقل او اغلاق هذه الملاعب وارجاعها الى اصلها الاول سواء ملاعب كرة قدم او ملاعب تنس او ملاعب اسكواش . لست ضد اللعبة وانما ضد استغلال من يلعبها او اقتصارها على من يستطيع ماديا ان يلعبها فلم يحدث في الكويت بالسابق مثل هذه الطفرة القوية والسريعة للعبة « تسلية» يمكن لاي انسان ان يزاولها في وقت فراغه الا جشع التجار هو الذي اوجد هذه اللعبة وهو ايضا الان سيتحمل تكلفتها وممكن تصل تسعيرة تأجير الملعب الى: الساعة بدينار لكل لاعب... اي الساعة بدينارين ؟ فالمضحك المبكي في موضوع هبة الكويتيين على لعبة البادل أنك اينما تذهب في مناطق الكويت ترى ملاعب جديدة مشيدة بالساحات الشعبية والتجارية وعلى اسطح المولات او داخلها من غير لاعبين ... والسبب هو ان تسعيرتها غالية على المجتمع الكويتي خصوصا الشباب ... فتخيل لو جاء ابنك او ابناؤك بطلب يومي بتزويده بـ 30 ديناراً لكي يلعب البادل..؟ واووو يعني يبيله اكثر من 900 دينار بالشهر؟ وللاسف حتى في مراكز الشباب قامت هيئة الشباب بتوفير ملاعب بادل لكي يزاولها الاعضاء من الشباب المسموح لهم بالانضمام للمركز (من سن 8 – 18 سنة) بدفع مبلغ 10 دنانير لمزاولة اللعبة في حين أنّ مزاولة الالعاب الاخرى free of charge؟ فأرجو من اولياء الامور الحرص على عدم استغلال ابنائهم بهذه الطريقة «السمجة» لمزاولة لعبة .. تعتبر مسلية وليست باللعبة الاولمبية حالها حال لعبة الاسكواش او التنس الارضي التي تزاول ببلاش في الاندية الرياضية ... والله من وراء القصد.

