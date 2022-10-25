قرعة «خليجي 25».. اليوم

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تسحب في مدينة البصرة في الـ 11:00 من صباح اليوم قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الخامسة والعشرين، حيث ستحتضن المدينة العراقية الحفل بحضور وفود المنتخبات الثمانية المشاركة.وتقام البطولة بين 6 و19 يناير المقبل في المدينة الجنوبية.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الاخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الاول في تاريخها.وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10) مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الامارات وسلطنة عمان.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي أمهل العراق منتصف سبتمبر لإكمال مراحل إنجاز ستاد الميناء الدولي (سعة 30 ألف متفرج) ليصبح ثاني ملعب حديث في المدينة الجنوبية، بعد ستاد البصرة الدولي.

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على ستاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

وأنهى اتحاد كأس الخليج بالتنسيق مع الاتحاد العراقي الترتيبات النهائية والتحضيرات الخاصة بحفل القرعة ووجهت دعوات لعدد من نجوم المنتخبات الخليجية للمشاركة فيها.

وستوزع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف (العراق) وبطل النسخة الأخيرة (البحرين) على رأسيهما، فيما سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي «فيفا» لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة، وستكون قطر والسعودية في المستوى الثاني، والإمارات وعمان في المستوى الثالث، والكويت واليمن في المستوى الرابع، بعد وضع العراق والبحرين في المستوى الأول. من جانب آخر، عقدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعها أول من أمس بفندق غراند ميلينيوم البصرة على هامش قرعة «خليجي 25».وتم خلال الاجتماع الذي حضره من الكويت أمين عام اتحاد الكرة صلاح القناعي مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال ، حيث تم الاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة من خلال الفنادق المرشحة للاستضافة. كما عقدت اللجنة الإعلامية للبطولة اجتماعها الأول في فندق غراند مليينوم ، بمشاركة الزميل سطام السهلي، إذ تم خلال الاجتماع الاطلاع على اختصاصات اللجنه الإعلامية بناءً على لائحة البطولة، كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الإعلامية للبطولة والمصادقة عليها . وناقشت اللجنة كذلك الاجراءات التنظيمية الخاصة بالأمور الإعلامية لبطولة كأس الخليج وأيضاً الترتيبات اللوجستية الخاصة بالوفود الإعلامية الرسمية.

