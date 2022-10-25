كاظمة «سوبر» في السلة

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توج كاظمة بلقب كأس السوبر لكرة السلة بعد تغلبه على الكويت 102-94 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وبهذا الفوز حقق كاظمة اللقب لأول مرة في مسيرته وأوقف استحواذ الكويت الذي توج بكأس السوبر في المواسم الـ 6 الماضية وهي تاريخ البطولة المستحدثة.

وبرهن البرتقالي من خلال التتويج على مدى تطور مستواه خصوصاً بعد الأداء اللافت الذي قدمه في البطولة العربية الـ34 التي استضافتها الكويت حيث قدم كاظمة عروضاً مميزة مكنته من الوصول إلى نصف النهائي وتحقيق المركز الرابع، وهاهو يؤكد أن هذه العروض لم تكن وليدة الصدفة عبر احراز لقب «سوبر» السلة.

واستغل كاظمة الغيابات الكثيرة في صفوف «الأبيض» بطل العرب، والذي غاب عنه عدد من لاعبيه المؤثرين بسبب الإصابة مثل الشقيقين محمد وحمد عدنان وفهد الظفيري ومصطفى الرفاعي الأمر الذي أثر على الفريق بصورة كبيرة لاسيما في الربع الأخير الذي استغله البرتقالي بأفضل صورة وتمكن عبره من الفوز باللقب.

وبدأ كاظمة المباراة بصورة بطيئة ما سمح لخصمه بالسيطرة على المباراة عبر تميز لاعبيه في الجانبين الهجومي والدفاعي حيث تألق الكسندر الغيص وتركي حمود إلى جانب محترفيه الاميركي ماركوس هانت والهاييتي كادي لالان ليكستح الكويت خصمه بفارق 20 نقطة 37-17 في بداية الربع الثاني الذي انتهى بتقدم الكويت 56-40، وانتفض البرتقالي بعدها وبدأ بتقليص الفارق بفضل لاعبيه عبدالعزيز الحميدي واحمد البلوشي والمحترف الاميركي كيفن كيرفي الذي سجل 36 نقطة ليحققوا التقدم لأول مرة في الربع الأخير 97-94 ثم ينهوا المباراة يفوز مستحق 102-94.

وظفر قائد كاظمة أحمد البلوشي بجائزة أفضل لاعب في المباراة. وفي نهاية اللقاء قام رئيس الاتحاد رشيد العنزي وأعضاء مجلس الادارة بتقليد الفريقين الميداليات والكؤوس.

