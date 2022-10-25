الخباز إلى دبي

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توجه امين السر اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز الى مدينة دبي الاماراتية لحضور ورشة العمل الخاصة ببطولة الاندية الخليجية التي تحمل اسم «وصل» .وستقام البطولة في ديسمبر المقبل على ان تقام قرعتها في بيروت في مقر الاتحاد الاسيوي في 28 اكتوبر الحالي. وسيشارك في البطولة نادي الكويت، فيما لا زالت مشاركة كاظمة معلقة بانتظار ان يجري الاتحاد اتصالات مع نظيره الآسيوي للنظر في مشاركة البرتقالي على اعتبار أن الابيض سيشارك كونه حامل اللقب فيما يطلب الاتحاد مشاركة كاظمة كونه ممثل كرة السلة الكويتية في البطولة . ويتضمن برنامج ورشة العمل المسؤولية التي ستلقى على الاتحادات ومناقشة عامة ومؤتمر صحافي بعد الانتهاء من الورشة.

