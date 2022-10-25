«الخماسي الحديث» إلى البرتغال

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توجه وفد منتخب الكويت للخماسي الحديث «بنتاثلون» إلى البرتغال للمشاركة في بطولة العالم للبياثل والترياثل (الثنائي والثلاثي) والمقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 31 الشهر الحالي.وقال أمين سر اللجنة الكويتية للخماسي الحديث ورئيس الوفد المشارك فيصل الحمد ان اللعبة حديثة التأسيس في البلاد موضحا ان المشاركة في البطولة تأتي من باب كسب الخبرة ومحاولة إدخال اللاعبين بأجواء البطولات العالمية.وأوضح الحمد ان بطولة العالم التي ستقام في جزيرة ماديرا البرتغالية تعتبر أحد سباقات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث (بنتاثلون) كونها أكبر حدث في تاريخ البياثل والترياثل من حيث عدد اللاعبين المشاركين إذ يتجاوز عددهم 626 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات، منوهاً بأن المنتخب يضم اللاعبتين فاطمة هاني وأميرة عوض واللاعبين أحمد الأمير وعبدالله جاسم ونظير فهد تحت قيادة المدرب محمد عكاشة.