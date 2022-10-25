مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس يستضيف بطولتين دوليتين للرجال

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يحتضن مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس البطولتين الدوليتين للتنس للرجال (M15 ALZAHRA) بدءاً من الأسبوع الحالي وحتى السادس من نوفمبر المقبل على ملاعب الاتحاد الكويتي بالمجمع ، ويتنافس في هاتين البطولتين لاعبون مصنفون من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط التصنيف العالمي.وأعلن أمين سر عام الاتحاد الكويتي فالح العتيبي انطلاق مباريات الدور الرئيسي للبطولة الدولية الأولى للرجال أمس بمشاركة لاعبين من 16 دولة ،مؤكداً جهوزية الاتحاد الكويتي لتنظيم مثل هذه البطولات الدولية تحت إشراف الاتحاد الدولي .

وأوضح العتيبي أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه البطولات الدولية هو إعطاء الفرصة لأفضل العناصر من لاعبي المنتخب الوطني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها سواء من ناحية الاحتكاك باللاعبين الدوليين أصحاب المستويات المرتفعة أو من ناحية تحصيل نقاط التصنيف الدولية التي تساعدهم على المضي قدماً في مشوار احتراف اللعبة . وأضاف أن من أهم أهداف استضافة وتنظيم مثل هذه البطولات الدولية هو التأكيد بشكل دائم على إبراز ما تملكه الكويت حالياً من إمكانات ومنشآت تنس يوفرها مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس الذي يعد واحداً من أفضل مجمعات التنس في المنطقة ، وقال إنها فرصة كذلك للجمهور من محبي لعبة التنس لحضور المباريات ومساندة لاعبي الكويت والاستمتاع بأداء اللاعبين المشاركين من مختلف الدول المتقدمة في اللعبة ، ودعا العتيبي محبي اللعبة إلى حضور المباريات التي تقام جميعها في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً طوال أيام الأسبوع .وفي ختام تصريحه شكر العتيبي الهيئة العامة للرياضة على دعمها الدائم لأنشطة الاتحاد الكويتي، كما شكر شركة التمدين الرياضية على تعاونها مع الاتحاد الكويتي للتنس وتسخيرها كافة إمكانياتها من أجل إنجاح هذه البطولات الدولية وإظهارها بالشكل الذي يليق بالتنس الكويتي وبدولة الكويت .

