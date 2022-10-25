استقبال مميز لوفد «الطموح»

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عاد الى البلاد وفد نادي الطموح الرياضي بعد مشاركته وانجازه غير المسبوق باحراز ميداليتين فضيتين عبر اللاعب مشعل البدر في بطولة العالم للسباحة والبطولة الفنية لمتلازمة الداون التي استضافتها البرتغال خلال الفترة من 15 الى 23 الشهر الحالي تحت اشراف الاتحاد الدولي لمتلازمة الداون suds بمشاركة 23 دولة .وحظي الوفد باستقبال مميز بمطار الكويت من قبل ممثلي الهيئة العامة للرياضة واعضاء مجلس ادارة نادي الطموح واهالي اللاعبين ومنتسبي النادي .واشادت رحاب بورسلي رئيس مجلس ادارة نادي الطموح ورئيس الوفد بالروح العالية والحماس والانضباط الذي تمتع به لاعبو الكويت بالبطولة ونجاحهم في تقديم صورة مشرفة لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة الكويتية في هذا المحفل العالمي. واضافت انه برغم مدة الاعداد القصيرة ، والمستوى الفني العالي للبطولة التي زخرت بمشاركة عالمية كبيرة تمكن ابطال الكويت من إعتلاء منصة التتويج باحراز ميداليتين فضيتين عبر اللاعب البطل مشعل البدر وتحقيق ارقام كويتية جديدة في سباقي 50 متراً ظهراً و50 متراً حرة كما تمكن اللاعبان فايز النيباري ومحمد التركيت من تحقيق ارقام شخصية جديدة في سباقات 50 متراً حرة و50 متراً ظهراً، وتأهل اللاعبين الثلاثة الى النسخة المقبلة لبطولة العالم التي ستقام في الارجنتين مارس 2023. واعرب جاسم رشيد البدر والد اللاعب مشعل البدر عن فخره واعتزازه بانجاز اللاعبين في البطولة التي تنافسوا فيها مع ابطال عالميين من دول لها باع كبير وتجربة طويلة في هذه المنافسات ، وقدم الشكر الى جهود نادي الطموح في تهيئة اللاعبين للاحتكاك والمنافسة وتحقيق الانجاز مع هذه المستويات العالمية. من جانبه قال مدرب فريق السباحة في النادي طارق الهياجنة ان هذا الانجاز لم يأت من فراغ وبرغم قصر فترة الاعداد ، خضع اللاعبون لبرنامج تدريبات مكثفة واجتازوا دورة الغطس التأهيلية للبطولة»، «وتمكنا بمشاركة ثلاثة لاعبين فقط من احراز ميداليتين فضيتين». واضافت ان «هذا الانجاز يدعم تطلعاتنا باعداد وتأهيل المزيد من الابطال للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة».

