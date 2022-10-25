الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات

دوليه

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في الدوري المصري بينما واصل بيراميدز تعثره وإهدار النقاط مبكرا.

وحقق الأهلي فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على أسوان بنتيجة 1-0 على ملعب السلام بالقاهرة في الجولة الثانية للدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 6 نقاط محتلا المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بفارق الأهداف.

وظل أسوان بقيادة مدربه ربيع ياسين بلا نقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي بنفس النتيجة.

سجل هدف اللقاء التونسي علي معلول في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

وواصل الزمالك انتصاراته بالفوز على سيراميكا كليوباترا متصدر البطولة بعد الجولة الأولى بنتيجة 2-0 بستاد القاهرة. سجل للزمالك اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 10 ثم أحرز أحمد أبو الفتوح الهدف الثاني في الدقيقة 87. وألغى الحكم محمد معروف هدفين لسيراميكا سجلهما أحمد ريان بداعي التسلل بناء على إشارة مساعديه وتأكيد وائل فرحان حكم تقنية الفيديو.

ورفع الزمالك بقيادة مدربه جوسفالدو فيريرا رصيده إلى 6 نقاط متصدرا الدوري وتجمد رصيد سيراميكا بقيادة مدربه أحمد سامي عند 3 نقاط.

وفرض التعادل السلبي كلمته على مواجهة بيراميدز وضيفه المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاع المصري عدة فرص ورد القائم محاولة قريبة لكريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي كما لعب بيراميدز منقوصا منذ الدقيقة 44 بعد طرد المغربي وليد الكرتي إثر عرقلته لاعب المصري وهو في طريقه للمرمى. وحقق بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس التعادل الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى نقطتين ليبتعد مبكرا عن صراع الصدارة خاصة وأنه احتل الوصافة في الموسم الماضي. ورفع المصري رصيده بقيادة مدربه إيهاب جلال إلى نقطة واحدة بعدما خسر بالجولة الأولى أمام سيراميكا 3-0.

