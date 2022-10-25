الناهض: نعمل لجعل الكويت مركزاً متقدماً للتكنولوجيا

مال وأعمال

انطلقت فعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، والذي تنظمه شركة «نوف إكسبو» تحت شعار «الحكومة الإلكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة» وذلك خلال حفل كبير ضم نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والشركات المتخصصة المحلية والعالمية.

وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، إن المنتدى يواكب تطور وجهود الجهات الحكومية بالكويت في تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية التي تسعى لجعل الكويت مركزا متقدما للتكنولوجيا، والتي تشكل الرافعة الأساسية لمجتمع المعلومات الذي ننشد تحقيقه.

وأضاف الناهض في كلمته خلال افتتاح المنتدى «تشكل الحكومة الإلكترونية مسار النهوض الذي تعتمده الحكومات لتطوير دولها وترفع مستوى معيشة شعوبها، ولا يجب أن يقتصر فهمنا للحكومة الإلكترونية على أنها مجموعة مشروعات ننفذها ذاتيا أو بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية، ولكنها مسيرة تطور مستدام تنهض بمختلف جوانب الحياة في المجتمعات، ويبدأ ذلك من تعامل الدولة مع المواطن وتعامله معها، وتعامل مؤسسات الدولة مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص، وتعامل الدولة مع مجتمع الاعمال داخل الكويت وفي الدول الأخرى، فكل ذلك يتطلب تطورا نوعيا ومستداما، فاستدامة التطور عنصر يميز منظومة الحكومة الإلكترونية ليحقق طموح المجتمع الدائم للنمو والتطور».

واستطرد قائلاً « من هذا المفهوم ننطلق لنتوجه لمؤسسات الدولة القائمة على تطوير خدماتها من خلال برامج التحول الرقمي لديها لنساعدها على النهوض وتذليل العقبات وصولا إلى ما نحلم به».

الشفافية والسرعة

وزاد الناهض «أي تطور لا يكتمل إلا بالنظر الى مسار النمو الآخر الذي تمر فيه الدول وتسعى لتحقيقه، ونقصد هنا خطط التنمية لديها، ونرى أنه قد يكون من المفيد دراسة المبادرة التي يطرحها منتدى الحكومة الإلكترونية بدورته الحالية لدراسة إمكانية التكامل مع خطة التنمية 2035، فالحكومة الإلكترونية وخطة التنمية 2035 يمثلان مساري النمو والنهوض الذي نسعى لتحقيقهما، كما ان هذا التكامل قد يوفر على الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال». وأشار إلى أن هناك جانبا للتطور المنشود، إذ نرى أنه يجب ان نستغل مميزات الشفافية والسرعة وتحديد التدخل البشري بالتعاملات الحكومية والقدرة على التنبه والتنبيه المباشر الذي تتميز به الخدمات الإلكترونية لدعم جهود الدولة بتعزيز جهود الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأعرب الناهض عن تطلعه لأن يوفق المشاركون في المنتدى بالخروج بتصور لمدى إمكانية الاستفادة من هذه الأفكار الجديرة بالدراسة والمتابعة، فنجاحها قد يسهم بتحقيق نقلة نوعية لمستقبل أكثر إشراقا للكويت في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

إعادة هندسة الإجراءات

من جهته، قال مديرعام شركة نوف إكسبو، يوسف خالد المرزوق، إن منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع يتفرد في طرح جديد على مستوى الدولة، إذ يعتبر أن هناك عوامل كثيرة تجمع بين تنفيذ خطة التنمية ومنظومة الحكومة الإلكترونية بالكويت، بل أنه لا يمكن الفصل بينهما أو تنفيذ أحدهما بعيدا عن الآخر، فكلاهما معنيان بتطوير نظم وإجراءات العمل في الجهات الحكومية كافة، ويتطلبان القيام بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية على نحو شامل ومترابط ومتكامل، ويتطلبان الكثير من مراحل العمل التي يجب أن تقوم على أسس إدارة المشروعات المعترف بها عالميا ابتداء من التخطيط وصولا إلى التنفيذ وما بعده.

وزاد « كلاهما يتطلبان تطوير قدرات بشرية كويتية مؤهلة، والتوجه نحو تنفيذ خطط التنمية ومنظومة الحكومة الإلكترونية من خطة نهضوية موحدة وشاملة تعود على الدولة بالكثير من الوفر من ناحية الموارد المالية ووقت التنفيذ والجهد المبذول خاصة في ظل حقيقة واضحة أن كليهما يحتاجان الكثير من الموارد المشتركة ولا يمكن تنفيذ أحدهما دون الآخر في زمن عصر المعلومات الذي نعيشه».

فرص واعدة

وأعرب المرزوق عن تطلعاته تجاه المنتدى بأن ينير السبل التي تمكن الكويت من السير برحلتها نحو النمو الشامل والمستدام وتحقيق تطلعات شعبها، متمنياً للجميع فرصا واعدة لتطوير أعمالهم والاستفادة من محاور المنتدى وأنشطته بما يعود عليهم بالنفع، وعلى الكويت بكل خير وازدهار في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد. وأشار المرزوق إلى أن النسخة التاسعة من المنتدى جاءت بعد انقطاع قسري عن منتدى الحكومة الإلكترونية بشكله التقليدي الذي تجتمع فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات العالمية والمحلية المتخصصة والخبراء والمستشارون تحت قبة سقف واحد. وأعرب عن سعادته بالترحيب بالمشاركين مجددا وجها لوجه في منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، قائلاً «رغم النجاح الكبير الذي حققه لقاؤنا السنة الماضية في المنتدى الثامن افتراضيا عبر الفضاء السيبراني، يبقى للقاء المباشر مع ضيوفنا رونقه الخاص وفائدته الجمة، فأهلا وسهلا بكم جميعا».

فرص واعدة

وأعرب المرزوق عن تطلعاته تجاه المنتدى بأن ينير السبل التي تمكن الكويت من السير برحلتها نحو النمو الشامل والمستدام وتحقيق تطلعات شعبها، متمنياً للجميع فرصا واعدة لتطوير أعمالهم والاستفادة من محاور المنتدى وأنشطته بما يعود عليهم بالنفع، وعلى الكويت بكل خير وازدهار في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد.

تطوير الخدمات الذكية

من جهتها، قالت مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، هيا الودعاني «إن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، وتحديدا تطوير الخدمات الحكومية الذكية في البلاد هي مسؤولية مشتركة بين مختلف جهات الدولة، لاسيما وأن المسؤولية تتعاظم يوما بعد يوم نتيجة تطور المجتمع الكويتي باعتماده للتكنولوجيا بكل نواحي الحياة اليومية والعملية.

وذكرت الودعاني أن «تكنولوجيا المعلومات» لا يدخر جهدا بالاضطلاع بمسؤولياته كاملة في دعم وتطوير الخدمات الحكومية، فالحكومة الالكترونية كانت ولاتزال أحد الاهداف الاساسية التي يعمل الجهاز على تنفيذها وتطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية، باعتبارها الركيزة الاساسية للنهضة التنموية الشاملة والمستدامة للوصول الى حكومة ذكية.

وكشفت أنه سيساند التطبيق قريبا وحدة الاتصال الحكومي (واصل) عبر الخط الساخن 101، والتي ستُشكل من كادر وطني للتعريف بالخدمات الحكومية وكيفية انجازها مع تلقي وتسجيل المقترحات والاستفسارات والشكاوى وتوصيلها للجهات الحكومية المختصة للتعامل معها، كما يعكف الجهاز المركزي على تنفيذ مشروع رقمنة الخدمات الحكومية.

التخطيط الاستراتيجي

من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، م. بدر السلمان، رغم النجاحات التي حققتها جهود الجهات الحكومية، فالكثير من الخدمات الحكومية مازالت تتم يدويا بالعديد من إجراءاتها، بل مازالت طوابير المراجعين تنتشر في بعض الجهات الحكومية، ومازلنا نرى الترهل والبيروقراطية بالإدارة العامة، وهذا كله يستنزف الكثير من جهد وموارد المواطنين والقطاع الخاص والدولة على حد سواء.

واَضاف انه لا يبعد ما نلاحظه على منظومة الحكومة الإلكترونية عما نشهده خلال تنفيذ مشروعات التنمية، فالتأخير في التنفيذ، والفرق الواضح بين ما يقر للمشروعات من موارد وما تستنزفه من موارد مالية وبشرية يدل على وضع يتطلب التنبه والمراجعة الجدية على أقل تقدير.

وقال «يتطلب معالجة الأمر والانطلاق إلى آفاق مستقبلية جديدة لبلدنا إعادة النظر في أساليب وإجراءات العمل ابتداء من التخطيط الاستراتيجي صعودا نحو كل المراحل اللاحقة، ولا يخفى كذلك أهمية توفر العامل البشري سواء من النواحي الإدارية او القدرات الفنية خلال كل مراحل تنفيذ المشروعات، وكذلك فإن سلامة التخطيط والتنفيذ لا تستقيم دون دور مهم للمراقبة والتدقيق والمحاسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وهذه العوامل الثلاثة من التخطيط الاستراتيجي العلمي السليم وتوفر العامل البشري المؤهل وتطبيق المحاسبة الجدية تعتبر حيوية ومشتركة لنجاح تنفيذ بين كل مشروعات الدولة».

