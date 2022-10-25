مهدي: إعادة النظر في رسم شكل الحكومة الإلكترونية

مال وأعمال

في الحلقة النقاشية آلتي أدارها د. انور الحربي مستشار تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، قال الأمين العام لمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية

د. خالد مهدي: إن سياسة التحول الرقمي هي سياسة ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي يجب ان تعمل إلى جانب بعضها البعض، مضيفًا ان الحكومة تقوم بثلاثة ادوار باعتبارها صانعا للسياسات ومنظما ومراقبا على التنفيذ ومشغل للخدمات، وهو ما يعرف بالمركزية التي تؤثر سلبًا على الخدمات، لأن التحول الرقمي سيغرق في مثل هذا النوع من السياسات.

وأوضح ان المشكلة الرئيسة التي نراها في الكثير من الجهات الحكومية هي وجود خطوات إضافية ليس بها قرارات منظمة او تشريعات ولكنها تتم بموجب «العرف»، مشددًا على ضرورة إلغاء مثل هذه الخطوات والاكتفاء بالخطوات التنظيمية والتشريعية فقط. بالمقابل دعا مهدي الى ضرورة العمل على تطوير اداء الموظفين من خلال التدريب المهني الاحترافي الذي يعطي قيمة مضافة لمنظومة العمل الحكومي، مشيرا الى ان المقصود بالتدريب المهني الاحترافي هو ذلك التدريب الذي يؤدي إلى الحصول على شهادات عالمية معترف بها دوليًا ولها متطلبات مهنية.

