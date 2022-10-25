الروضان: الشراكة بين القطاعين ركيزة للاقتصاد الرقمي

مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها البلاتينية لمنتدى الحكومة الالكترونية التاسع، والذي نظّمته شركة «نوف أكسبو».

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقتها خلال المنتدى، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: «نعتز بكون زين راعياً ومُشاركاً رئيساً في هذا المنتدى السنوي البارز على مدار السنوات الخمس السابقة، فنحن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إشراك مؤسسات القطاع الخاص الكويتي في تنفيذ خطة التنمية، ولعل أحد أبرز الجوانب الرئيسة لنجاح تلك المشاركة ما نراه من توسع مضطرد في تطبيق التحول الرقمي الشامل في وزارات ومؤسسات الدولة المُختلفة».

وتابعت الروضان: «ما لا شك فيه أن مُنتدى الحكومة الإلكترونية - وعلى مدار مواسمه السابقة - قد أسهم وبشكلٍ فعّال في طرح العديد من الحلول الجادة والرؤى المُستقبلية الناجعة لتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية ورفع كفاءتها، وذلك بما يُحقق رؤية كويت جديدة بحلول عام 2035». وأضافت بقولها: «نؤمن بأن القطاع الخاص الكويتي شريكٌ استراتيجي وجزءٌ لا يتجزأ من خُطط التنمية المحلّية، بل ويعتبر أحد ركائزها الأساسية، فللقطاع الخاص دورٌ بارز في قيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، وزيادة مستويات الكفاءة الإنتاجية، وذلك تحت مظلّة رؤية الدولة وفي إطار هويتنا الوطنية الراسخة، فمعاً يُمكننا تحقيق النمو البشري، وبناء البُنية التحتية الملائمة، وخلق فرص عمل جاذبة للشباب الكويتي يتم من خلالها صقل وتنمية المهارات واكتساب الخبرات لاستكمال ريادة الكويت في المنطقة».

ونوّهت الروضان: «ولقد كان لدى زين رصيدٌ متميز من الشراكات المُثمرة مع العديد من مؤسسات القطاع الحكومي خلال الأعوام الأخيرة، فقد أخذنا العديد من الخطوات الثابتة نحو تعزيز ريادتنا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت وفي المنطقة، ورؤيتنا لتمكين التحوّل الرقمي الشامل في القطاعات الحيوية المختلفة بالكويت».

وتابعت قائلةً: «ومن الأمثلة البارزة على ذلك، تعاوننا مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة في إدخال منظومة العدادات الذكية بما تتضمنه من قنوات رقمية تتيح للمستخدم إمكانية متابعة الاستهلاك وتنظيمه، وقنوات الدفع الإلكتروني الرقمية لسداد فواتير الكهرباء».

واختتمت بقولها: «وكما تعلمون فإن ركائز النجاح في التحول الرقمي تتعدى بناء التطبيقات الرقمية، حيث نتطلع للاستمرار في بناء ركائز أخرى للتحول الرقمي كمراكز تخزين البيانات والحوسبة السحابية وأكاديميات تنمية المعرفة والمهارات الرقمية لنسهم في مُشاركة القطاع العام في تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي في الكويت».

