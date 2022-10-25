بلدية حولي نفَّذت حملة على شركات مخالفة

وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة حولي قام بتنفيذ جولات ميدانية على عدد من الشركات بمحافظة حولي للـــتأكد من سريان رخصة السلامة وترخيص التشوين للشركات للحد من استغلال أمـــلاك الدولة. وفي هذا السياق قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة حولي م. الحميدي المطيري أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون بالفريق الرقابي أسفرت عن تحرير مخالفتين لشركات مخالفة لانتهاء تراخيص التشوين و استغلال مساحة 13890 متراً من أراضي أملاك الدولة بدون تراخيص وجارٍ استكمال إجراءات الإزالة.

